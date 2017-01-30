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    ВСУ сообщают о резком обострении ситуации в Донбассе, погибли 5 военных

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (287)

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    По утверждениям пресс-центра штаба АТО, по позициям ВСУ огонь велся из минометов, гранатометов, реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", артиллерии и стрелкового оружия.
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    Facebook пресс-центра штаба АТО

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. ВСУ сообщили в понедельник, что ополченцы за минувшие сутки 56 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе.

    Как сообщается на странице пресс-центра военной операции силовиков в Facebook, обстрелу подверглись населенные пункты Талаковка, Водяное, Лебединское, Красногоровка, Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровка, Авдеевка, Верхнеторецкое, Луганское, Зайцево, Каменка, Новгородское, Пески, Новоалександровка, Троицкое, Попасная и Новозвановка.

    По утверждениям украинских силовиков, огонь велся из минометов, гранатометов, реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", артиллерии и стрелкового оружия.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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