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    В штабе блокады Донбасса насчитывается больше тысячи человек - Акимович

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    Донбасс: блокада и пиар (204)

    (обновлено: )15402
    В эфире радиостанции Голос Столицы начальник штаба блокады торговли с временно оккупированными территориями Сергей Акимович заявил, что в их планах перекрыть все полностью сообщение железнодорожного транспорта в Донбассе.
    Блокада в Донбассе
    Анатолий Виногродский / Facebook

    Блокада в Донбассе
    Семен Семенченко / Facebook
    Блокада Донбасса: борьба за деньги и новый проект Турчинова. Опрос экспертов
    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Стало известно, что участники торговой блокады Донбасса, в рамках которой сейчас частично перекрыта железная дорога в Луганской области, грозятся уничтожить магистрали в случае силового разгона.

    Начальник штаба блокады торговли с временно оккупированными территориями Сергей Акимович рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы подробнее о подготовке к блокаде.

    "На данное время в районе перекрытой железной дороги есть порядка ста человек, которые занимаются именно подготовкой и оборудования этого места блокады. Мы планируем для начала перекрыть все полностью сообщение железнодорожного транспорта. Люди к нам приезжают, идут ротации, одни приезжают, другие уезжают, сейчас к нам выдвигаются сегодня-завтра еще порядка двухсот человек, которых мы будем готовить для других мест блокады. Вообще в нашем мобилизационном ресурсе уже больше тысячи человек, где-то после восьмисот мы перестали считать", — сообщил Акимович.

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