В штабе блокады Донбасса насчитывается больше тысячи человек - Акимович

Семен Семенченко / Facebook Блокада Донбасса: борьба за деньги и новый проект Турчинова. Опрос экспертов Стало известно, что участники торговой блокады Донбасса, в рамках которой сейчас частично перекрыта железная дорога в Луганской области, грозятся уничтожить магистрали в случае силового разгона.

Начальник штаба блокады торговли с временно оккупированными территориями Сергей Акимович рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы подробнее о подготовке к блокаде.

"На данное время в районе перекрытой железной дороги есть порядка ста человек, которые занимаются именно подготовкой и оборудования этого места блокады. Мы планируем для начала перекрыть все полностью сообщение железнодорожного транспорта. Люди к нам приезжают, идут ротации, одни приезжают, другие уезжают, сейчас к нам выдвигаются сегодня-завтра еще порядка двухсот человек, которых мы будем готовить для других мест блокады. Вообще в нашем мобилизационном ресурсе уже больше тысячи человек, где-то после восьмисот мы перестали считать", — сообщил Акимович.

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