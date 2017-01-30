В штабе блокады Донбасса насчитывается больше тысячи человек - Акимович

Начальник штаба блокады торговли с временно оккупированными территориями Сергей Акимович рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы подробнее о подготовке к блокаде.
"На данное время в районе перекрытой железной дороги есть порядка ста человек, которые занимаются именно подготовкой и оборудования этого места блокады. Мы планируем для начала перекрыть все полностью сообщение железнодорожного транспорта. Люди к нам приезжают, идут ротации, одни приезжают, другие уезжают, сейчас к нам выдвигаются сегодня-завтра еще порядка двухсот человек, которых мы будем готовить для других мест блокады. Вообще в нашем мобилизационном ресурсе уже больше тысячи человек, где-то после восьмисот мы перестали считать", — сообщил Акимович.
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