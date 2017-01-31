Обострение в Донбассе. На полную мощь задействованы "Грады" - спецкор

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Сильные боевые действия по состоянию на 11:00 продолжаются в окрестностях Донецка на авдеевском направлении, сообщает специальный корреспондент РИА Новости Украина.

"Донецк, Макеевка, Авдеевка и Ясиноватая содрогаются от канонады, на полную мощь задействованы реактивные системы залпового огня "Град". По приблизительным подсчетам с пяти часов утра по прифронтовым районам было выпущено порядка 100-150 артиллерийских снарядов РСЗО, при этом залпы реактивной артиллерии не смолкают до сих пор", — сообщает спецкор.

Режим тишины, согласованный утром представителями СЦКК с 10.00 до 17.00 часов для проведения ремонтно-восстановительных работ поврежденных коммуникаций в Авдеевке, не действует. В районах, приближенных к линии разграничения, есть новые разрушения и повреждения жилых домов и коммуникаций. Информация о пострадавших среди мирных жителей уточняется.

Украинские военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. В ДНР в ответ обвинили силовиков в обстрелах. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

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Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что перебита последняя линия электропередачи на Авдеевку, в результате чего город остался без воды, тепла и света. В Администрации президента Петра Порошенко сообщили, что глава государства прервал свой визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке. Обстрел жилых кварталов города квалифицирован как теракт.