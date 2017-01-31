Спецкор о ситуации в Авдеевке

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что утром, 31 января, в районе Авдеевки должны были прекратить огонь. По его словам, такие гарантии дала российская сторона в Общем центре контроля и координации.

Между тем Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала наличие танков и гаубиц у Авдеевки с обеих сторон, а также отметила увеличение случаев нарушений режима тишины.

Из-за ситуации в районе Авдеевки президент Петр Порошенко прервал визит в Германию. Он поручил украинским дипломатам проинформировать о чрезвычайной ситуации в Авдеевке из-за обстрелов Совет безопасности ООН и ОБСЕ.

Подробнее о ситуации в Авдеевке в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент в регионе Сергей Белоус.

Какова ситуация в районе Авдеевки?

— Ситуация довольно беспокойная, всю ночь было слышно взаимные обстрелы, канонада не прекращалась до самого утра, были задействованы с обеих сторон РСЗО "Град" многократно, также можно отметить, что сегодня утром в результате обесточивания в Донецке было заблокировано 203 горняка в шахте Засядько. Сейчас министерство чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной ДНР переподключило данную шахту, прямо сейчас идет эвакуация шахтеров. Также, по некоторым предположениям местных экспертов, вчерашнее отключение Авдеевки связывают именно с повреждением линии электропередач, которая связывает Ясиноватую и Авдеевку, потому что именно на том участке проходили напряженные бои, и в принципе снаряд мог повредить данные линии электропередач с любой стороны.

Сегодня утром должны были обстрелы прекратиться, согласно договоренности. Что вам известно об этом?

— Такая договоренность, согласно официальным заявлениям, звучала вчера, донецкая сторона утверждает, что данное соглашение было сорвано украинской стороной, конечно, разумеется, обе стороны винят друг друга, так что сложно выяснить, кто первый нарушил это соглашение, но сложно говорить о том, что на данный момент прекращение огня реально действует.

Также о ситуации в Авдеевке в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков.

Как прошла ночь в городе и пригороде? Можете подтвердить, что электроэнергия в Авдеевке по-прежнему отсутствует?

— Да, электроэнергия по-прежнему отсутствует, мы знаем, что вчера была перебита последняя ветка, и это действительно произошло впервые с начала конфликта, то есть ситуация действительно близка к катастрофе. Если остановится Авдеевский коксохим, это будут и риски экологической и гуманитарной катастрофы. Тем не менее, ночь в самой Авдеевке прошла довольно спокойно, интенсивность обстрелов снизилась, то есть, стреляют сейчас в округе из крупнокалиберных пулеметов, но не звучит, допустим, тяжелая артиллерия. Это положительный фактор, можно надеяться на то, что режим тишины будет соблюдаться. И если возвращаться к сегодняшней ночи, Авдеевский коксохим все-таки смог поддержать циркуляцию воды в отопительной системе, батареи не замерзли, в домах было хоть и прохладно, но не опускалась температура ниже нулевой отметки. На данный момент есть определенные позитивные сдвиги в настроении людей, то есть люди видят, что о них заботятся, люди видят, что есть определенные подвижки в ремонтных работах и есть надежды на то, что к концу дня ситуация все-таки нормализуется.

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За счет чего Авдеевскому коксохиму удалось сохранить циркуляцию воды?

— Это огромное градообразующее предприятие, которое строилось еще в советские времена, во времена холодной войны, и строилось с определенным запасом. У них есть внутренние резервы, благодаря которым они смогли это осуществить. Они не сообщают, что это: генераторы или какие-то газовые системы, но дело в том, что этих запасов не так много, и долго они не продержатся.

Допускают представители местной власти возможность эвакуации населения, если не удастся возобновить отопление?

— Да, местные власти говорят о том, что если не будет решения проблемы сегодня-завтра, то уже есть план эвакуации людей. В Авдеевке сейчас живет около 16 тысяч человек, среди них две тысячи детей. И местные власти с уверенностью говорят, что знают, куда и когда этих людей они вывезут.

Проблема с подачей газа тоже существует?

— Да, безусловно. Она не такая большая, как электричество, и об этом говорят. Это не катастрофа пока, но тем не менее, если не будет восстановлено электроснабжение, единственный путь спасения и завода, и недопущения гуманитарной катастрофы, — это увеличение в разы подачи газа. Выжить можно будет только на природном газе.

В городе есть пункты обогрева?

— Открыто несколько пунктов отопления. Город ведь подвергается обстрелам с первого дня конфликта. Здесь люди готовы к этому, и мини-пункты обогрева тут существовали всегда.

Какова ситуация с подачей воды, в том числе питьевой?

— Ее подвозят, ее хватает, но централизованной подачи воды нет, как и света, и электричества в домах сейчас.

Сообщается, что есть перебои в работе мобильной связи.

— Да, мобильная связь работает с перебоями, но при желании дозвониться можно к нашим коллегам и людям, которые там живут. Периодически пропадает… после недавних мощных обстрелов — это естественное состояние любого прифронтового города.

Есть ли данные о раненных или погибших?

— Есть сообщение, что сегодня утром был ранен молодой человек в Авдеевке, осколком, но его жизни ничего уже не угрожает, он доставлен в больницу. Погибших нет, и на данный момент интенсивность обстрелов снизилась.

В итоге, Авдеевский коксохим работает или нет?

— Сам завод сейчас находится в предконсервационном состоянии. То есть, он сейчас ничего не производит, пытается сохранить батареи в рабочем режиме, чтобы можно было их запустить и начать работу.

Больницы работают? Много людей туда обращаются?

— В Авдеевке одна центральная больница, она как раз работает в режиме пункта обогрева, количество пациентов, по словам местных жителей, там не увеличилось. Она работает, собственно, как и две авдеевские школы — тоже в режиме пунктов обогрева. То есть гуманитарная система, структура, она сохраняется, функционирует.

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Какова ситуация на улицах?

— Патрули на улицах есть, и правопорядок соблюдается. Количество людей, местных жителей, гораздо меньше, чем обычно, но это логично, люди пытаются сохранять тепло, и без необходимости не выходить на улицу, потому что риск попасть под обстрел существует.

Напомним политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.