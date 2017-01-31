Порошенко проводит совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко проводит совещание с силовиками касательно ситуации в Авдеевке, где уже несколько дней продолжаются обстрелы.

"Президент проводит совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке", — написал Цеголко в микроблоге Twitter.

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Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение. Власти не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу.