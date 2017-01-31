Военные "блестяще защищают позиции" в Авдеевке - Порошенко

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в ходе совещания с руководителями силовых ведомств заявил, что военные "блестяще защищают позиции" в Авдеевке.

"Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции. Никакого приказа у них не отвечать на уничтожающий огонь нет. Они имеют все возможности защищать себя", — заявил глава государства.

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Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение. Власти не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу.