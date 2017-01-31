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    Совещание Порошенко с силовиками по ситуации в Авдеевке

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    Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с силовиками касательно ситуации в Авдеевке, где уже несколько дней продолжаются обстрелы. На нем присутствовали секретарь СНБО Турчинов и глава МВД Аваков.
    Петро Порошенко/youtube

    "Хочу успокоить граждан — наши военные блестяще защищают позиции ВСУ в районе Авдеевки, у них есть все возможности, чтобы защитить себя", — заявил Порошенко.

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    Порошенко также сообщил, что поручил заместителю главы своей Администрации Константину Елисееву немедленно внести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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