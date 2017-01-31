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    Аналитика и комментарии

    Кто? Кого? За что? Соцсети обсудили обстрелы Авдеевки

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (369)

    (обновлено: )98325
    Обстрелы Авдеевки не утихают вот уже вторые сутки. Из-за боев горожане остались без света, тепла и воды. Сложившаяся ситуация нашла молниеносный отзыв в украинском сегменте соцсетей. Как же отнеслись к случившемуся в Авдеевке простые украинцы?
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    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    На Донбассе зреет катастрофа: из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света – в городе объявили чрезвычайное положение. Власти не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы.

    Пока же из Авдеевки эвакуируют только тяжелобольных и инвалидов, однако полномасштабной эвакуации нет, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на сегодняшний день есть все ресурсы, чтобы восстановить энергоснабжение Авдеевки, также подготовлены все сценарии развития событий вокруг прифронтового города. Из-за событий в Авдеевке президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Во вторник при участии руководства государства запланировано и внеочередное заседание СНБО.

    Кровавые события в холодной Авдеевке не покидают главные страницы отечественных СМИ, да и в соцсетях они на первом месте. Некоторые украинцы недовольны медлительностью властей: "предлагаю провести в Авдеевке выездное заседание Верховной Рады Украины".

    "Замороженный Алчевск в 2006-м. Расстреляна Авдеевка на грани замораживания в 2017-м. Как же много Украина пережила за 11 лет, некоторым другим странам этого бы хватило на века", – пишут в сетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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