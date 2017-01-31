Украина дополнит иск к РФ в суд ООН данными об обстрелах Авдеевки

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина собирается дополнить иск к РФ в международный суд ООН материалами об обстрелах Авдеевки в Донбассе.

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Климкин назвал "военным преступлением" непрекращающиеся обстрелы в Авдеевке, которые мешают ремонтным бригадам начать восстановление поврежденной инфраструктуры тепло- и электроснабжения.

"То, что происходит вокруг Авдеевки в последние дни – это преступление… не давать ремонтировать гражданскую инфраструктуру, сознательно обрекать тысячи людей на то, что они не могут получить тепло при каких условиях. Мы обязательно дополним наш иск (в международный суд ООН – ред.) теми фактами, которые мы наблюдаем, к сожалению, в последние дни", — сказал Климкин во вторник на брифинге в Мариуполе, который транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, в результате обстрелов в Авдеевке без электричества остались 25 тысяч человек, еще более 15 тысяч остались без тепла.

В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. МИД РФ в свою очередь заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.