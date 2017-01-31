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    Восстановить электроснабжение Авдеевки во вторник не удастся - Жебривский

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (359)

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    По словам главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, город спасает то, что подающий тепло в населенный пункт Авдеевский коксохимический завод сумел поднять температуру теплоносителя в теплосети до 44 градусов.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Ремонтные бригады во вторник уже не смогут выехать на место разрыва линии электроснабжения в Авдеевке из-за продолжающихся обстрелов, заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    Последствия обстрелов в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Эскалация конфликта в Донбассе (постоянно обновляется)

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. По данным СМИ, Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины во вторник проведет заседание при участии руководства государства из-за ситуации в Авдеевке.

    "Обстрелы Авдеевки не прекращаются… Сегодня ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения", — написал губернатор на странице в Facebook.

    По его словам, город спасает то, что подающий тепло в населенный пункт Авдеевский коксохимический завод сумел поднять температуру теплоносителя в теплосети до 44 градусов.

    Ранее коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

    Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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