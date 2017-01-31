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    Жебривский: в эвакуации жителей из Авдеевки нет необходимости

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (375)

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    Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что нет необходимости эвакуировать жителей из Авдеевки. По его словам, сейчас уже есть обращения от местных жителей с просьбой вывезти их из Авдеевки, но этих обращений меньше сотни.
    Громадське Телебачення/youtube

    Ранее Жебривский доложил президенту Украины Петру Порошенко о первых признаках прекращения огня возле Авдеевки

    Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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