Бортник: блокада Донбасса - попытка рейдерского захвата активов Ахметова

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Продолжается блокада Донбасса. В четверг, 2 февраля, общественные активисты, волонтеры, которые поддерживают эту торговую блокаду, перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут в Донецкой области. В Нацполиции Донецкой области сообщили об открытии уголовного производства по факту блокирования.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник высказал свое мнение по поводу блокады в эфире радиостанции Голос Столицы.

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"Правильно это назвать блокадой путей перевозки товаров финансово-политической группы Ахметова, потому что никто не блокирует автомобильные дороги, никто не борется с контрабандой, которая идет мимо блокпоста, а заблокировали часть железнодорожных путей, не все, в основном те, которые перевозят уголь на предприятия Ахметова, поэтому это блокада Ахметова, если честно ее назвать", — заявил Бортник.

"Чего от него хотят? Здесь есть два возможных мотива. Первый мотив я вижу в том, что здесь принимают участие депутаты от "Самопомочи", а "Самопомич" сегодня страдает от мусорного скандала. Мы понимаем, что бизнес Ахметова держится на тесном компромиссе с властью, то есть с президентом, его окружением, с властью в целом. Возможно, это такой способ давления: вы нас в мусоре, мы вас в угле, что называется. Это одна из версий. Вторая версия — возможно, с СКМ происходит то же, что ранее состоялось с "ПриватБанком". То есть, "отжимают", рейдерят, создают такие условия, при которых эта группа не сможет работать. Не получая угля и обстреливая Авдеевский коксохимический, не получает кокс Запорожье и не получает кокс Мариуполь. Это сердце этой империи", — отметил политолог.

Прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги. В понедельник полиция сообщила, что железнодорожное полотно в этом районе было повреждено с помощью сварочного аппарата. Участники блокады заявили, что не причастны к повреждению железной дороги.