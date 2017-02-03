Блокада Донбасса и обострение ситуации в Авдеевке связаны – Жданов

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Связана ли блокада Донбасса с тем, что происходит в Авдеевке, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Олег Жданов.

"Думаю, что некоторым образом они связаны, потому что общество очень поддержало незаконную, я бы сказал, что блокады никакой не существует. КПП все работают, люди перемещаются. Газ, свет и воду мы поставляем, и причем этот вопрос как-то так был более менее легализован еще с 2014 года, еще с обострения, а вот перемещение, не блокировка незаконного перемещения товаров, почему говорю незаконного, потому что многие наши политики, в том числе и с высшего эшелона говорили, что мы никакой торговли с этими организациями, так называемыми ДНР, ЛНР не ведем. А сейчас выясняется, что уголь, который мы сначала покупали в ЮАР, потом вроде как в Роттердаме, а сейчас оказывается, что Роттердам находится в городе Донецке и уголь идет оттуда и блокада началась с той ветки, которая снабжает Авдеевский коксохимический завод, основная ветка, которая идет в Авдеевку. Я думаю, это вполне могло быть связано именно с тем, что люди очень сильно откликнулись и волонтеры остались помогать АТОшникам, которые блокируют, и общество, в принципе, поддержало идею и начало задавать власти вопрос, а вообще, на каком основании, что это за грузы, почему, где договора", — считает эксперт.

Напомним, в четверг, 2 февраля, общественные активисты, волонтеры, которые поддерживают торговую блокаду Донбасса, перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут в Донецкой области. В Нацполиции Донецкой области сообщили об открытии уголовного производства по факту блокады, глава ведомства написал на своей странице в Facebook, что полицейские Бахмутского района подняты по тревоге и переведены на усиленный режим несения службы.