наверх
03.02.201723:20
Курсы валют НБУ
  • EUR29.17+ 0.04
  • USD26.99- 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    Блокада Донбасса и обострение ситуации в Авдеевке связаны – Жданов

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (558)

    (обновлено: )27
    Военный эксперт Олег Жданов в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал о связи между торговой блокадой Донбасса и обстрелами в Авдеевке.
    Олег Жданов
    Facebook Олега Жданова

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Связана ли блокада Донбасса с тем, что происходит в Авдеевке, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Олег Жданов.

    Железнодорожная блокада ЛДНР в цифрах. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Железнодорожная блокада ЛДНР в цифрах

    "Думаю, что некоторым образом они связаны, потому что общество очень поддержало незаконную, я бы сказал, что блокады никакой не существует. КПП все работают, люди перемещаются. Газ, свет и воду мы поставляем, и причем этот вопрос как-то так был более менее легализован еще с 2014 года, еще с обострения, а вот перемещение, не блокировка незаконного перемещения товаров, почему говорю незаконного, потому что многие наши политики, в том числе и с высшего эшелона говорили, что мы никакой торговли с этими организациями, так называемыми ДНР, ЛНР не ведем. А сейчас выясняется, что уголь, который мы сначала покупали в ЮАР, потом вроде как в Роттердаме, а сейчас оказывается, что Роттердам находится в городе Донецке и уголь идет оттуда и блокада началась с той ветки, которая снабжает Авдеевский коксохимический завод, основная ветка, которая идет в Авдеевку. Я думаю, это вполне могло быть связано именно с тем, что люди очень сильно откликнулись и волонтеры остались помогать АТОшникам, которые блокируют, и общество, в принципе, поддержало идею и начало задавать власти вопрос, а вообще, на каком основании, что это за грузы, почему, где договора", — считает эксперт.

    Напомним, в четверг, 2 февраля, общественные активисты, волонтеры, которые поддерживают торговую блокаду Донбасса, перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут в Донецкой области. В Нацполиции Донецкой области сообщили об открытии уголовного производства по факту блокады, глава ведомства написал на своей странице в Facebook, что полицейские Бахмутского района подняты по тревоге и переведены на усиленный режим несения службы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Ситуация в авдеевской промзоне
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Владислав Зимовец
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
    Донбасс: блокада и пиар
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Взять и запретить. Культурная война с РФ