The Guardian: конфликт на Донбассе - испытание для Трампа

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Часть Восточной Украины на грани гуманитарного кризиса: в ходе самого сильного кровопролития за последний год в рамках конфликта между Киевом и местными ополченцами погибли до 19 человек, тысячи людей в морозную погоду остались без воды и отопления, пишет журналист Шон Уокер в статье для The Guardian.

"Это кровопролитие — не заставившее себя ждать испытание заявленной Дональдом Трампом готовности улучшить отношения с Россией. Киев нервно наблюдал за Трампом, который неоднократно хвалил Владимира Путина и озвучил идею о снятии санкций, наложенных на Россию", — говорится в публикации.

Четким знаком того, что политика США в отношении России действительно может двигаться к резкому изменению курса при Трампе стало отсутствие критики в адрес России или ополченцев в последнем заявлении Госдепартамента — раньше он по-другому реагировал на подобные вспышки, продолжает автор статьи.

"Исполняющий обязанности пресс-секретаря Госдепа Марк Тонер сказал, что США "глубоко встревожены" кровопролитием и призвал к "немедленному и устойчивому перемирию". Однако в заявлении не были названы виновники происходящего", — напомнил Шон Уокер.

"Заявление Госдепа резко отличается по тону от комментариев миссии США в Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ), которая укомплектована карьерными дипломатами и может себе позволить не подстраиваться под новые настроения в Вашингтоне", — отметил журналист.

В Москве чиновники обвинили Киев в том, что он провоцирует боевые действия, чтобы помешать сближению Путина и Трампа, продолжает автор публикации. "Киев пытается воспользоваться спровоцированными им самим боевыми столкновениями как поводом для полного отказа от выполнения минских договоренностей" и отвлечения внимания общественности от политической ситуации в стране, цитирует журналист слова помощника российского президента Юрия Ушакова.

"Дональд Трамп говорит, что сразу опознает невыгодную сделку, когда с таковой сталкивается, а это именно то, что ему предлагает Путин по Украине", — говорится в редакционной статье британского делового издания Financial Times. Вот каково значение эскалации в Восточной Украине, начавшейся на этой неделе, считает газета.

Ожесточение боевых действий "еще больше дискредитирует соглашение "Минск-2", которое уже и так было дипломатической фикцией для большинства людей за пределами Ведомства федерального канцлера Германии", говорится в статье.

Как пишет британское издание, Путин, вероятно, "пытается консолидировать присоединенные территории на Восточной Украине, готовясь к "большой сделке" с Вашингтоном, которая может повлечь снятие санкций, мотивированных ситуацией в Украине, в обмен на сотрудничество Москвы в других сферах, таких как терроризм и ядерное разоружение".

"Проблема такой договоренности, — считает FT, — в том, что она позволит Путину привязать шаги, которые он должен был бы в любом случае предпринимать, к предоставлению ему свободы действий у границ НАТО". Такая ситуация, подытоживает газета, "может создать прецедент того, что Москве дозволено нарушать суверенитет в Европе, избегая последствий путем договоренностей".

Американское деловое издание The Wall Street Journal в своей редакционной статье связывает возобновление конфликта на Донбассе с "внезапным вакуумом американского лидерства в Украине". Как пишет газета, "жизнь соглашений "Минск-2", которые должны были принести мир на Восточную Украину, поддерживается искусственным образом".

Читайте также: Донбасс в огне: взрыв в Донецке, обстрелы Авдеевки, Марьинки, Макеевки

Минский процесс срочно нуждается в оживлении посредством креативной дипломатии, а пустоту, оставленную администрацией Трампа, должна заполнить Европа и, прежде всего, Ангела Меркель, главный переговорщик в Минских соглашениях, говорится в статье.

Меркель и другие европейские и мировые лидеры должны, по словам издания, "убедить Трампа не идти на какую бы то ни было "сделку" с Путиным ценою интересов Украины". Если все же президент США "отменит антироссийские санкции, не добившись значимых уступок по восстановлению и гарантии суверенитета Украины, Меркель должна быть готова к тому, чтобы укрепить решимость европейских лидеров сохранять европейские меры" против России, пишет The Wall Street Journal.

"Поскольку ЕС — более крупный торговый партнер для России, чем США, это может убедить Москву в том, что продвижение по урегулированию в Украине — в ее национальных интересах", — подытоживает издание.