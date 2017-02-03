Железнодорожная блокада ЛДНР в цифрах

Активисты заявили в четверг, что перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут в Донецкой области. Полиция была поднята по тревоге из-за "вооруженных активистов, перекрывших движение на железной дороге".

Ранее бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск-Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с ДНР и ЛНР. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов. Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги. Также участники блокады железной дороги в Луганской области заявляли, что намерены заблокировать сообщение со всеми неподконтрольными территориями Донбасса.

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