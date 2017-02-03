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    Генсек ОБСЕ призвал прекратить огонь в Донбассе

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (554)

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    Заньер подчеркнул, что помимо гражданских смертей и травм, еще тысячи мирных жителей оказались в ловушке без пищи и отопления: "Я призываю стороны рассмотреть вопрос о судьбе захваченных гражданских лиц и приоритеты их безопасности".
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер призвал к немедленному прекращению огня в Донбассе. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой организации.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Гражданские лица, как обычно, несут на себе всю тяжесть последнего боя. Помимо гражданских смертей и травм, еще тысячи мирных жителей оказались в ловушке без пищи и отопления. Я призываю стороны рассмотреть вопрос о судьбе захваченных гражданских лиц и приоритеты их безопасности. Они должны прекратить боевые действия немедленно и в полной мере соблюдать соглашение о прекращении огня и соглашения "Минск", — сказал Заньер.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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