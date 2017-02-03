Из Донецка: нет слов рассказать весь этот ужас

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

Донецк пережил очередную страшную и бессонную ночь. Поздним вечером в четверг жилые районы столицы Донбасса подверглись чудовищным обстрелам из реактивной артиллерии – под удар РСЗО «Ураган» попал глубокий тыл, микрорайоны до этого считавшиеся относительно безопасными. Практически до самого утра город содрогался от мощной канонады и разрывов тяжелых орудий, сея среди местного населения небывалую панику. Только за сутки в Донецке зафиксирована гибель двоих мирных граждан, минимум 14 человек получили ранения различной степени тяжести, при этом данные о пострадавших продолжают уточняться и их количество может возрасти. Городской инфраструктуре нанесен серьёзный ущерб, разрушены и повреждены десятки жилых домов, объекты инфраструктуры, в том числе социальной – под ударом оказались несколько школ, детские сады и больницы. Значительные повреждения получили системы жизнеобеспечения, без благ цивилизации остаются целые кварталы, аварийно-восстановительные службы работают в усиленном режиме.

"В десять вечера вчера как долбануло, мы просто с дивана на пол сползли, грохот мощнейший стоял. От страха не знала куда деваться и что делать – то ли в подвал с дитем спускаться или такси вызывать и удирать подальше от Донецка. Было очень страшно, ребенок, бедный, перепугался. До утра мы почти не спали. Сердце колотилось, стреляли беспрерывно, периодически выбегали в коридор к входной двери, хотя не знаю, как бы это помогло в случае прямого попадания. Грады только так летали над городом. Переклички как стала читать в интернете, волосы дыбом стояли. Народ в панике, у людей истерика, куда деваться и как спастись", — рассказывает жительница прифронтового Киевского района Донецка, Марина.

"Нет слов, чтобы как-то объяснить весь этот ужас – одни маты, правда. Недели не прошло, а уже десятки погибших и раненых среди мирного населения и там, на линии фронта среди ополченцев. Терпим эти дикие обстрелы из градов, вчерашний удар этот из урагана. Артиллерия дома прошивает насквозь, всё разрушают вокруг, вы посмотрите, сколько уничтожили жилья за последние несколько дней. Стреляют даже по удалённым районам, скрыться от бомбёжек в Донецке просто негде. Почему наши власти не реагируют адекватно на эти угрозы, сколько мы ещё будем терпеть эти издевательства, и сколько ещё прольётся крови! Вот он итог этих безальтернативных минских соглашений. Что же творят эти политиканы и вся эта верхушка! У меня семья, родственники, близкие друзья в Донецке и в Авдеевке. Мы все очень переживаем друг за друга и не знаем, когда прекратится это безумие", — возмущается житель Калининского района Донецка, Александр.

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"Это не война, а самый, что ни есть циничный договорняк. Отвратительное слово, но, к сожалению, так и есть. Ночью Донецк с лица земли стирают, утром направляют друг другу писульки о прекращении огня и соблюдении режима тишина, пока на местах обстрелов ОБСЕ катается и генералы со своей свитой. Уезжают, и начинается всё заново. Думаю, что сегодня мы переживем еще одну мучительную ночь. Утром более-менее тихо, к вечеру ожидаем настоящий ад, Бойня по графику, по расписанию. В наступление ведь никто не идёт, все остаются на своих позициях, только стрелять стали сильнее и людей убивают, безнаказанно", — рассуждает дончанка, Ирина.

"Мы все просто в шоке и до сих пор не можем в себя прийти. Таких обстрелов мы просто не выдержим долго. Пятый день почти без сна, все не на нервах. Дети в школу сегодня не пошли. Учителя обзванивали с утра родителей, говорили, что пока лучше пересидеть дома, занятия официально перевели на очно-заочную форму. Ехала на работу, люди в автобусе мрачные, все поникшие, напуганы. Проезжали мимо Мотеля (микрорайон в Калининском районе Донецка – Ред.), а вокруг все разбито в хлам, одни руины, кошмар. И это наш Донецк. За что спрашивается…", — говорит жительница Калининского района Донецка, Алла.

Тем временем глава делегации самопровозглашённой ДНР на минских переговорах, председатель народного совета Денис Пушилин в пятницу ночью после массированных обстрелов Донецка направил спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику экстренное письменное обращение с призывом поспособствовать урегулированию конфликта в Донбассе. По словам чиновника, ответ от спецпредставителя ОБСЕ уже получен – Сайдик передал обращение координаторам подгрупп и непосредственно в МИД Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ.

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"Сегодня ночью, после того как украинские военные открыли огонь, использовали в очередной раз тяжелую артиллерию, я лично обратился письменно к Мартину Сайдику с перечнем всех обстрелов, жертв и всех разрушений, которые последовали уже после того, как Контактная группа пришла к мнению о необходимости призыва о прекращении огня, и непосредственно обращения-призыва, которое озвучил Мартин Сайдик по результатам заседания Контактной группы. То есть я обратился к нему для того, чтобы он принял существенные меры, чтобы ситуация была урегулирована. Но пока никаких конкретных действий нет. С ночи и сейчас я держу связь с Александром Хугом (заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине, – Ред.) – мы пытаемся найти действенный механизм для приостановки эскалации", — заявил Пушилин.

Отметим, что с утра пятницы в окрестностях Донецка снова объявлен "режим тишины". Представители совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) дали письменные гарантии прекращения огня для того, чтобы бригады электромонтажников в сопровождении саперов имели возможность провести восстановительные работы на линии электропередач в районе Авдеевки. В то же время боевые действия на этом направлении не стихают. По состоянию на полдень со стороны Авдеевки и Ясиноватой периодически доносятся залпы и разрывы тяжелой артиллерии, поэтому говорить о полном прекращении огня пока не приходится.