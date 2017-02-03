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    Открыто дело по блокаде ж/д переезда в Донецкой области - полиция

    Тема:

    Донбасс: блокада и пиар (234)

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    В полиции Донецкой области сообщили, что в связи с блокадой принимаются активные меры по недопущению нарушений публичной безопасности в Бахмутском районе.
    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Уголовное дело по статье "блокирование транспортных коммуникаций" открыто в связи с блокированием железной дороги в Донецкой области, сообщили в пятницу в пресс-службе главного областного управления полиции.

    Железнодорожная блокада ЛДНР в цифрах. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Железнодорожная блокада ЛДНР в цифрах

    Открыто дело в связи с блокадой ж/д переезда в Донецкой области — полиция

    "Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 279 ("блокирование транспортных коммуникаций")", — говорится в сообщении.

    Полиция принимает меры по недопущению нарушений публичной безопасности в Бахмутском районе.

    Глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский заявил, что встретился с организаторами торговой блокады вблизи города Бахмут в Донбассе и договорился о том, что несколько ж/д вагонов пропустят на неподконтрольную Киеву территорию.

    Ранее бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск-Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с ДНР и ЛНР. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов. Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги. Также участники блокады железной дороги в Луганской области заявляли, что намерены заблокировать сообщение со всеми неподконтрольными территориями Донбасса.

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