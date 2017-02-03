Открыто дело по блокаде ж/д переезда в Донецкой области - полиция

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Уголовное дело по статье "блокирование транспортных коммуникаций" открыто в связи с блокированием железной дороги в Донецкой области, сообщили в пятницу в пресс-службе главного областного управления полиции.

Открыто дело в связи с блокадой ж/д переезда в Донецкой области — полиция

"Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 279 ("блокирование транспортных коммуникаций")", — говорится в сообщении.

Полиция принимает меры по недопущению нарушений публичной безопасности в Бахмутском районе.

Глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский заявил, что встретился с организаторами торговой блокады вблизи города Бахмут в Донбассе и договорился о том, что несколько ж/д вагонов пропустят на неподконтрольную Киеву территорию.

Ранее бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск-Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с ДНР и ЛНР. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов. Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги. Также участники блокады железной дороги в Луганской области заявляли, что намерены заблокировать сообщение со всеми неподконтрольными территориями Донбасса.

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