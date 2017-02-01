Участники блокады грозят полностью перекрыть ж/д сообщение с ЛДНР

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Участники блокады железной дороги в Луганской области намерены заблокировать сообщение со всеми неподконтрольными территориями Донбасса, заявил один из организаторов акции Анатолий Виногродский.

"Я говорю о Донецкой области (о планах блокировать – ред.), которая у нас стоит в первоочередных планах, потому что основной грузопоток идет именно там. Более того, я хочу сказать, что все зависит от того, какую поддержку народа мы получим. Вообще у нас в планах заблокировать Харьковскую и Сумскую область", — сказал Виногродский в среду в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, сейчас в блокаде принимают участие 158 человек.

"На сегодняшний день у нас подтягивается личный состав ветеранов войны, приезжают волонтеры. Мы собрали оборудование еще на два блокпоста и, скорее всего, сегодня – завтра мы будем блокировать новые точки", — добавил Виногродский.

Он заявил, что речь идет о всех путях, которые ведут на неподконтрольную Киеву территорию.

facebook.com/shtab.blokady Блокада ж/д сообщения с ЛНР и ДНР

На прошлой неделе бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В понедельник, 30 января, в Минэнерго под председательством министра Игоря Насалика состоялось заседание Координационного центра по обеспечению поставок угля на тепловые электростанции Украины.

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Напомним, прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги. В понедельник полиция сообщила, что железнодорожное полотно в этом районе было повреждено с помощью сварочного аппарата. Участники блокады заявили, что не причастны к повреждению железной дороги.