Полная блокада ЛНР и ДНР оставит без воды и света Мариуполь – Гримчак

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Полная блокада неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, к которой призывают ряд политиков, нанесет вред не только этим регионам, но и подконтрольным украинским властям, считает советник министра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Гримчак.

На прошлой неделе бывшие участники АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

"Блокада (полная – ред.) невозможна даже физически. У нас есть город Мариуполь, где сегодня около миллиона жителей, где есть металлургические и машиностроительные заводы, морской порт. Все эти блокировщики не знают элементарных вещей, что воду Мариуполь получает через неконтролируемую территорию – канал Северский Донец — Донбасс. И если полностью перекрывать все связи, то понятно, что первыми без воды останется Донецк, но вторым – Мариуполь", — сказал Гримчак на пресс-конференции во вторник.

Он добавил, что Мариуполь также получает газ через неподконтрольную Киеву территорию. Кроме того, около 80% электроэнергии, которую потребляет город, поступает со Старобешевской ТЭЦ, которая также находится на территории, которая не контролируется властями Украины.

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По мнению Гримчака, "все, кто в Украине сегодня призывает блокировать Донбасс, совершают государственную измену и работают против интересов страны". Он добавил, что украинские теплоэлектростанции нуждаются в угле, который добывается в неподконтрольных Киеву районах Донбасса. При этом Гримчак подчеркнул, что все предприятия, которые осуществляют его поставки, зарегистрированы и платят налоги на подконтрольной Киеву территории "и фактически являются украинскими предприятиями".

Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги. В понедельник полиция сообщила, что железнодорожное полотно в этом районе было повреждено с помощью сварочного аппарата. Участники блокады заявили, что не причастны к повреждению железной дороги.