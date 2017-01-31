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    Общество

    Полная блокада ЛНР и ДНР оставит без воды и света Мариуполь – Гримчак

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    Донбасс: блокада и пиар (219)

    (обновлено: )33230
    Блокада в зоне АТО расширилась еще на одну железнодорожную станцию
    Фото со страницы shtab.blokady в Facebook

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Полная блокада неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, к которой призывают ряд политиков, нанесет вред не только этим регионам, но и подконтрольным украинским властям, считает советник министра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Гримчак.

    На прошлой неделе бывшие участники АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
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    "Блокада (полная – ред.) невозможна даже физически. У нас есть город Мариуполь, где сегодня около миллиона жителей, где есть металлургические и машиностроительные заводы, морской порт. Все эти блокировщики не знают элементарных вещей, что воду Мариуполь получает через неконтролируемую территорию – канал Северский Донец — Донбасс. И если полностью перекрывать все связи, то понятно, что первыми без воды останется Донецк, но вторым – Мариуполь", — сказал Гримчак на пресс-конференции во вторник.

    Он добавил, что Мариуполь также получает газ через неподконтрольную Киеву территорию. Кроме того, около 80% электроэнергии, которую потребляет город, поступает со Старобешевской ТЭЦ, которая также находится на территории, которая не контролируется властями Украины.

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    По мнению Гримчака, "все, кто в Украине сегодня призывает блокировать Донбасс, совершают государственную измену и работают против интересов страны". Он добавил, что украинские теплоэлектростанции нуждаются в угле, который добывается в неподконтрольных Киеву районах Донбасса. При этом Гримчак подчеркнул, что все предприятия, которые осуществляют его поставки, зарегистрированы и платят налоги на подконтрольной Киеву территории "и фактически являются украинскими предприятиями".

    Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги. В понедельник  полиция сообщила, что железнодорожное полотно в этом районе было повреждено с помощью сварочного аппарата. Участники блокады заявили, что не причастны к повреждению железной дороги.

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