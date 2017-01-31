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    Общество

    Блокада Донбасса может быть связана с автопротестами в Киеве - Рева

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    Донбасс: блокада и пиар (220)

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    Глава Минсоцполитики считает, что торговая блокада Донбасса может быть связанная с митингами, которые проходили 24 января в Киеве, где автомобилисты требовали принять законопроект о пребывании в стране нерастаможенных машин с иностранными номерами.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Министр социальной политики Андрей Рева выступил против торговой блокады Донбасса и заявил, что все предприятия на неподконтрольной Киеву территории работают в рамках законодательства Украины. Он также обратил внимание на возможную связь акции в Донбассе с недавними протестами автомобилистов в Киеве.

    Подрыв рельсов в Донбассе
    Владимир Парасюк, facebook
    Ж/д блокада Донбасса: взорванные рельсы и реакция силовиков

    На прошлой неделе бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В понедельник, 30 января, в Минэнерго под председательством министра Игоря Насалика состоялось заседание Координационного центра по обеспечению поставок угля на тепловые электростанции Украины.

    "То, что у нас сейчас там происходит, обеспечивает блокаду этого региона? Прекратилась ли подача продуктов и всего, что могло бы прекратить жизнеобеспечение? Очевидно, что нет. Что мы тогда блокируем? Судя по всему, в разгар зимы и морозов мы решили бороться с энергетической независимостью страны путем блокирования поставок угля с государственных предприятий. Все эти предприятия, которые находятся на территории, неподконтрольной украинской власти, являются госпредприятиями Украины, действуют по ее законам и платят налоги в бюджет Украины. Они поставляют тот уголь, на котором сегодня работают наши тепловые электростанции", — заявил Рева во вторник в эфире телеканала "112 Украина".

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    По его словам, торговая блокада Донбасса может быть связанная с митингами, которые проходили 24 января в Киеве, где автомобилисты требовали принять законопроект, который продлевает срок пребывания в стране нерастаможенных машин с иностранными номерами.

    "Была перед этим еще одна блокада в Киеве, когда требовали внести изменения в закон и разрешили пользоваться нерастаможенными машинами, платя символические таможенные пошлины. Если вы просмотрите фамилии депутатов на обоих блокадах, то увидите совпадение. И когда идет дискуссия по этому закону сегодня, то моя гипотеза — что это тоже один из вариантов давления с целью добиться принятия того закона, который бы позволил ввозить контрабандный товар на нашу территорию, или создать льготные условия для ввоза автомобилей на нашу территорию", — сказла Рева.

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    Напомним, прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги. В понедельник полиция сообщила, что железнодорожное полотно в этом районе было повреждено с помощью сварочного аппарата. Участники блокады заявили, что не причастны к повреждению железной дороги.

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