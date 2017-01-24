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    Киев

    Протестующие подожгли шины и заблокировали Одесскую трассу в Киеве

    (обновлено: )24
    Протестующие требуют принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину. В знак протеста активисты жгут шины уже на двух трассах в столице.
    Активисты заблокировали проезд по Одесской трассе в Киеве
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Активисты частично частично перекрыли Одесскую трассу на въезде в Киев, сообщают СМИ.

    Активисты перекрыли Бориспольскую трассу в Киеве и подожгли шины
    РИА Новости Украина
    Шины и дым: протестующие перекрыли Бориспольскую трассу в Киеве

    Ранее сообщалось, что в рамках предупредительно-информационной акции владельцев автомобилей на иностранной регистрации ожидается частичное перекрытие шести контрольно-пропускных пунктов в Киеве. В частности, полиция сообщала о перекрытии Одесского, Обуховского, Житомирского, Ирпенского, Броварского и Бориспольского КПП. Так, утром во вторник протестующие частично заблокировали движение на Бориспольской трассе и подожгли шины. 

    Участники акции требуют принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину. 

    Протестующие на Одесской трассе также подожгли автомобильные покрышки у обочины дороги, недалеко от станции метро "Теремки".

    Накануне активисты с тем же требованием перекрыли трассу Киев-Одесса в Одессе. 

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