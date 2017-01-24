Протест автомобилистов: блокада Киева, заторы и горящие шины

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Во вторник утром владельцы автомобилей с иностранной регистрацией в Киеве вышли на акции протесты, частично перекрыв движение на Бориспольской и Одесской трассах, а также на Столичном шоссе.

На Броварском, Бориспольском и Житомирском КПП митингующие подожгли шины.

Изначально митинг начался в 7:00 на Бориспольской трассе, а потом продолжился на Одесской.

"Горят шины, как и обещали. Это предупреждение для власти. Мы хотим, чтобы все украинцы могли ездить на доступных авто", – сказал "Украинской правде. Киев" один из участников акции.

Активисты отмечают, что будут стоять, пока требования не будут услышаны. Часть митингующих направилась к зданию правительства, где намерена встретиться с премьером Владимиром Гройсманом.

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По данным полиции, всего на въездах в Киев на Бориспольском шоссе, Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах около 200 человек.

На контрольно-пропускных пунктах дежурят патрульные полицейские, работники районных управлений полиции и батальона сопровождения.

В настоящее время на Одесской трассе остается заблокированной крайняя плавая полоса.

На Бориспольском КПП находится около 35 человек, заблокированы две полосы движения.

"Здесь в основном автомобили с иностранной регистрацией, с номерами литовскими, польскими и номерами Словакии. Ситуация спокойная, порядок обеспечивают несколько патрулей полиции, они не препятствуют акции", – сообщает 112.Украина.

Отмечается, что движение по Бориспольской трассе есть, но по направлению к центру столицы уже образовалась пробка.

На Житомирской трассе перекрыта только одна полоса движения.

"Здесь сейчас находится около 15 машин и более 30 человек. Они перекрыли только одну полосу проезжей части, в принципе это не мешает движению автомобилей, хотя образовалась небольшая пробка. За порядком здесь следят правоохранители и дежурят пожарные", – сообщает издание.

Требования

Владельцы авто требуют ускорить принятие законопроекта №5567 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины" (об урегулировании транзита и временного ввоза транспортных средств для личного пользования).

Новая редакция предусматривает смягчение условий передвижения на авто с иностранной регистрацией: если раньше, чтобы завезти в Украину б/у европейское авто, нужно было либо каждые 5 дней пересекать границу, либо делать это через иностранную фирму, то сейчас у украинцев была бы возможность, уплатив ежегодно процент от таможенной пошлины, передвигаться, не растаможивая транспортное средство.

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"Ввоз на территорию Украины авто с иностранной регистрацией осуществляется несколькими способами: нерезидентами или через услуги иностранных юридических лиц (при этом движение большинства таких авто не отслеживается и не контролируется правоохранительными и таможенными органами Украины), или же резидентами в режиме транзита. Такой ввоз осуществляется на 5/10 дней, с нарушением ст. 95 Таможенного кодекса Украины, которая касается ввоза товаров и транспорта коммерческого назначения, а не транспорта личного пользования", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Первая сумма годового платежа составляет 2,4% от полной стоимости растаможки машины. С каждым годом размер платежа будет увеличиваться – в 2018 году до 3,6%, а к 2019 году составит 6% от полной стоимости растаможки.

К примеру, если авто стоит порядка пяти тысяч евро, то его полная растаможка обойдется почти в семь тысяч евро, а «абонемент" на год будет стоить 165 евро, к 2018 году – 176 евро, а к 2019 – 294 евро. Такая схема предусмотрена исключительно для легковых авто, грузовых (весом до 3,5 тонн), прицепов и мотоциклов старше семи лет. Остальные транспортные средства, которые младше семи лет, надо будет растаможивать или по льготному, или по полному акцизу.

"Транзитный" ввоз авто, согласно законопроекту, будет возможен только при залоге в размере полной растаможки, а временный ввоз – исключительно для не граждан Украины. Таким образом хотят урегулировать ситуацию с авто на иностранной регистрации.