Въезд в Киев со стороны Броваров: протесты, горящие шины и тянучки

Во вторник утром активисты протестуют на нескольких КПП на въезде в столицу. Так, протестные акции проходят на Бориспольской и Одесской трассах, а также на автодороге Бровары-Киев.
На всех трассах, которые затронули митинги, наблюдаются тянучки.
Ранее сообщалось, что в рамках предупредительно-информационной акции владельцев автомобилей на иностранной регистрации ожидается частичное перекрытие шести контрольно-пропускных пунктов в Киеве. В частности, полиция сообщала о перекрытии Одесского, Обуховского, Житомирского, Ирпенского, Броварского и Бориспольского КПП.
Участники акции требуют принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину.