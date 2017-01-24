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    Въезд в Киев со стороны Броваров: протесты, горящие шины и тянучки

    Тема:

    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев (11)

    (обновлено: )155
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Facebook АвтоЕвроСилы
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Facebook АвтоЕвроСилы
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Facebook АвтоЕвроСилы
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Facebook АвтоЕвроСилы
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Facebook АвтоЕвроСилы
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Facebook АвтоЕвроСилы

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    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины

    Во вторник утром активисты протестуют на нескольких КПП на въезде в столицу. Так, протестные акции проходят на Бориспольской и Одесской трассах, а также на автодороге Бровары-Киев.

    Тянучка на Одесской трассе
    Канал "Ведомости Украина" в Youtube
    Протесты на въездах в Киев: Одесскую трассу парализовали пробки

    На всех трассах, которые затронули митинги, наблюдаются тянучки.

    Ранее сообщалось, что в рамках предупредительно-информационной акции владельцев автомобилей на иностранной регистрации ожидается частичное перекрытие шести контрольно-пропускных пунктов в Киеве. В частности, полиция сообщала о перекрытии Одесского, Обуховского, Житомирского, Ирпенского, Броварского и Бориспольского КПП.

    Участники акции требуют принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину. 

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