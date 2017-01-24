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    Шины и дым: протестующие перекрыли Бориспольскую трассу в Киеве

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    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев (5)

    (обновлено: )79
    Активисты частично перекрыли Бориспольскую трассу на въезде в Киев, передает корреспондент РИА Новости Украина. Подробнее смотрите в видео с места проведения акции протеста.
    РИА Новости Украина

    Накануне сообщалось, что в рамках предупредительно-информационной акции владельцев автомобилей на иностранной регистрации ожидается частичное перекрытие шести контрольно-пропускных пунктов в Киеве. В частности, полиция сообщала о перекрытии Одесского, Обуховского, Житомирского, Ирпенского, Броварского и Бориспольского КПП.

    Участники акции требуют принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину. 

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    В ходе акции ее участники также зажгли на обочине автомобильные покрышки. Активисты не блокируют движение транспорта (перекрыта всего одна полоса), однако по направлению в столицу образовалась тянучка. 

    Накануне активисты с тем же требованием перекрыли трассу Киев-Одесса в Одессе. 

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