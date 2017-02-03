Бортник: блокадой Донбасса борются с Ахметовым

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

География железнодорожной блокады расширилась. На восьмой день перекрытия железнодорожного сообщения в Луганской области, на направлении Луганск-Попасная, ветераны АТО при поддержке нескольких народных депутатов заблокировали и железнодорожный переезд близ города Бахмут Донецкой области.

В конце 2016 года несколько бывших и действующих бойцов АТО, связанных с добробатамы, объявили, что создадут мобильные группы и установят блокпосты для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса. При этом блокировщики обещали перекрывать не только железнодорожное, но и автомобильное сообщение.

Тему торговой блокады Донбасса в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(публикуется на языке оригинала)

Спочатку біля Луганська, тепер уже в Донецькій області заблоковано залізничне сполучення з непідконтрольними територіями. Причому це відбувається за участі народних депутатів. Як ви розцінюєте такі дії?

– Очевидно, що цілей своїх ті особи, які блокують шляхи, не досягли, тому вони намагаються розширити зону блокування, привернути до неї більш увагу, зробити блокування більш болючішим для тих, проти кого це спрямовано.

Я думаю, що насправді мета є більш політ-економічною. Я в цьому блокуванні вбачаю передусім українських фінансово-політичних груп, адже на відміну, наприклад, від блокування 2015 року, яке проводив "Правий сектор", і воно дійсно було повне, сьогодні блокується лише частина залізничних шляхів. Це переважно ті шляхи, через які відбуваються поставки вугілля фінансово-політичної групи СКМ Ахметова.

Правильно називати це блокування блокуванням залізничних шляхів Ахметова, адже блокувальники не борються з контрабандою, по залізниці легальні товари шли. Вони не йдуть і не вимагають піти органи влади, які займаються цією торгівлею чи не подають судові позови проти осіб, які займаються цією торгівлею, не йдуть до президента, до МЗС, до наших перемовників в Мінській групі. Тобто вони займаються лише блокуванням. Саме тому, я думаю, що ціль інша.

Це боротьба українських фінансово-політичних груп, причому блокування, очевидно, підтримується кимось у владі, інакше влада вже б вчинила заходів. Ви спробуйте, заблокуйте залізниці в місті Києві. Приїде спецназ і силовим способом це все зупинить. А так СБУ почало працювати в режимі ООН – виносити 50-те попередження.

У блокаді беруть участь озбороєні народні депутати. Це новий тренд, вседозволеність, відсутність гальм на фоні депутатського імунітету?

– Ця блокада може бути пов’язана зі сміттєвим скандалом на Львівщині, тому що там беруть участь депутати від "Самопомочі". Сміттєвий скандал не вирішений, він далі топить рейтинги "Самопомочі", їх лідера.

Депутати зі зброєю в руках чомусь вони не захищають промзону Авдіївки, а блокують шляхи, більше того, створюють додаткове напруження, відволікають додаткові сили поліції. Тому це абсолютно не їх функція.

Ми їх найняли, вони присягу перед нами звершили, ми їм гроші платимо за те, щоб вони писали закони, за те, щоб вони досягали виконання законів, а не за те, щоб вони блокували залізниці чи займались такою сумнівною діяльністю.

За фактом блокування транспортного сполучення порушені кримінальні провадження, але це не зупиняє блокувальників. Що робити далі?

– Я думаю, що хтось це блокування підтримує у владі, саме тому я вважаю це боротьбою великих груп впливу у владі. Борються з Ахметовим. За що борються, я думаю, треба запитати в нього.

Поки це буде хтось підтримувати у владі, не варто розраховувати на якісь жорсткі дії з боку правоохоронних органів, тим паче, що ми бачимо, що блокувальними підірвали одну з колій, вони озброєні і, мабуть, силове розблокування призведе до конфлікту, можливо, не дай боже, до жертв.

Можливо, громадськість повинна висловити обурення?

– Громадськість і так, мені здається, не підтримує цієї блокади, адже в депутатів і ветеранів АТО інші методи – судові позови, переслідування чиновників, які займаються цією торгівлею, делегалізація цих стосунків.

Існує гора ефективних і публічних механізмів для досягнення цих цілей. Якщо ми говоримо про обмін і повернення наших солдатів додому, то є у нас перемовники, є відповідні органи, які цим займаються, от їх треба блокувати, від них треба вимагати результату.

Поки що, мені здається, що це така гра фінансово-політичних груп з використанням, на жаль, наших ветеранів і добровольців.

На початку блокади фігурував пункт про звільнення наших заручників, потім він кудись щез. Чому?

– Тому що, мабуть, в нього не дуже повірили. Інформаційно він став непривабливим. В якійсь мірі він став грає на руку іншим людям.

Щоб ви розуміли величину цього пирога економічного, за минулий рік з неконтрольованих територій підприємств, які там працюють, сплатили податків на суму понад 30 мільярдів гривен, тобто частина вугілля в обмін на технічні засоби і інше – це головна частина цього пирога.

Від вугілля залежить робота Авдіївського коксохіму, який також таке спів падіння – обстрілюють і зупиняють роботу, це один і той самий холдинг, а від Авдіївського коксохіму залежить робота металургійних підприємств України, передусім – комбінату Ілліча маріупольського. Без коксу він не може працювати і також на межі зупинки. Тому все схоже на атаку на одну групу.

Які перспективи цього блокування?

– Я думаю, що блокада буде згортатись. Ми бачимо зараз її пік. Все ж таки, я вважаю, що сторони домовляться. Погодні умови блокаді не сприяють. За тиждень ми забудемо про цю блокаду, як про її мету, і лише у бізнесу залишаться і в держави – економічні втрати.

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Ранее начштаба блокады Донбасса Сергей Акимович в эфире "ГС" заявил, что уголь составляет только 10% всех перевозок, а спецкор Артем Маслаков сообщил, что во время штурма Авдеевки пострадало двое мирных жителей.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.