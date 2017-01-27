"Мусорные проблемы": визит Гройсмана во Львов

После закрытия свалки под Львовом в прошлом году город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр Львова Андрей Садовый, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей этих регионов. Мэр Львова обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу. В частности, Садовой говорил, что ранее общался по этому поводу с премьером, но никакой реакции не последовало.

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Сам Гройсман ранее заявил, что Львов имеет достаточно средств для решения проблемы утилизации твердых бытовых отходов, хотя правительств и готово оказать всю необходимую поддержку для выхода из сложившейся ситуации. Гройсман обсуждал эту проблему во вторник в ходе встречи с губернатором Львовской области Олегом Синюткой. Тот сказал, что не видит у властей Львова стратегии решения проблемы.