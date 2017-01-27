наверх
27.01.201715:56
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    "Мусорные проблемы": визит Гройсмана во Львов

    Тема:

    С душком. Львов утопает в мусоре (225)

    (обновлено: )80
    Глава Кабинета министров Владимир Гройсман в пятницу находится с рабочим визитом во Львове, где возникла проблема вывоза твердых бытовых отходов. Подробнее смотрите в видео.
    Канал NewsOne в Youtube

    После закрытия свалки под Львовом в прошлом году город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр Львова Андрей Садовый, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей этих регионов. Мэр Львова обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу. В частности, Садовой говорил, что ранее общался по этому поводу с премьером, но никакой реакции не последовало.

    Читайте также: Только прессование мусора решит проблемы Львова – эксперт

    Сам Гройсман ранее заявил, что Львов имеет достаточно средств для решения проблемы утилизации твердых бытовых отходов, хотя правительств и готово оказать всю необходимую поддержку для выхода из сложившейся ситуации. Гройсман обсуждал эту проблему во вторник в ходе встречи с губернатором Львовской области Олегом Синюткой. Тот сказал, что не видит у властей Львова стратегии решения проблемы.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Пожилая женщина на рынке
    Донбасс: блокада и пиар
    Владимир Гройсман во Львове
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Дмитрий Раимов
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке