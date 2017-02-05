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    Политика

    Савченко: решение о блокаде Донбасса должна была принять власть

    Тема:

    Донбасс: блокада и пиар (238)

    (обновлено: )28210
    Как заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко, если власть приняла решение о торговле, она должна была людям это объяснить. Но это не было сделано, и сторонников блокады загоняют в неправовое поле.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Решение о торговой блокаде неподконтрольных Киеву территорий Донбасса должна была принять власть. Об этом заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

    Железнодорожная блокада ЛДНР в цифрах. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Железнодорожная блокада ЛДНР в цифрах

    "В противном случае, если власть приняла решение о торговле (с этими территориями — ред.), она должна была людям это объяснить. Так как это не было сделано, людей (сторонников блокады — ред.) опять загоняют в неправовое поле", — сказала Савченко в интервью на телеканале "112 Украина".

    Напомним, в четверг, 2 февраля, общественные активисты, волонтеры, которые поддерживают торговую блокаду Донбасса, перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут в Донецкой области. В Нацполиции Донецкой области сообщили об открытии уголовного производства по факту блокады, глава ведомства написал на своей странице в Facebook, что полицейские Бахмутского района подняты по тревоге и переведены на усиленный режим несения службы.

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