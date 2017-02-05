Савченко: решение о блокаде Донбасса должна была принять власть

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Решение о торговой блокаде неподконтрольных Киеву территорий Донбасса должна была принять власть. Об этом заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

"В противном случае, если власть приняла решение о торговле (с этими территориями — ред.), она должна была людям это объяснить. Так как это не было сделано, людей (сторонников блокады — ред.) опять загоняют в неправовое поле", — сказала Савченко в интервью на телеканале "112 Украина".

Напомним, в четверг, 2 февраля, общественные активисты, волонтеры, которые поддерживают торговую блокаду Донбасса, перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут в Донецкой области. В Нацполиции Донецкой области сообщили об открытии уголовного производства по факту блокады, глава ведомства написал на своей странице в Facebook, что полицейские Бахмутского района подняты по тревоге и переведены на усиленный режим несения службы.