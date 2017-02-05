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    На месте ж/д блокады в Бахмуте нардеп ударил полицейского

    Тема:

    Донбасс: блокада и пиар (237)

    (обновлено: )26210
    Согласно информации, во время проверки возник конфликт с народным депутатом Украины. Во время спора депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских.
    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. На месте ж/д блокады в Бахмуте нардеп ударил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

    Железнодорожная блокада ЛДНР в цифрах. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Железнодорожная блокада ЛДНР в цифрах

    Согласно сообщению, 4 февраля на блокпосту был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружено карабин СКС. В рамках контрдиверсионных мероприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке с целью прекращения трафика нелегального оружия.

    Как говорит сотрудник полиции, во время проверки возник конфликт с присутствующим там народным депутатом Украины. Во время спора депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских, которые выполняли свои обязанности, и высказывал намерения отобрать у них оружие, в случае осуществления проверок указанного автомобиля на других блокпостах. Депутат всячески противился проверке и в итоге ударил сотрудника полиции в область туловища.

    Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован.

    Ранее сообщалось, что в связи с блокированием железной дороги в Донецкой области открыто уголовное дело по статье "блокирование транспортных коммуникаций".

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