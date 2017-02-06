Участники блокады Донбасса сообщили об избиении спецназом

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Между участниками блокирования железнодорожного сообщения с Донбассом и правоохранителями Донецкой области произошел конфликт, в ходе которого спецназ применил силу, сообщается на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

"При попытке задержать автобус с титушками, которые двигались в сопровождении полиции в сторону редута на Бахмуте, произошло избиение ветеранов войны за независимость спецназом донецкой полиции под личным командованием начальника полиции Донецкой области Аброськина. Спецназ использует резиновые дубины и слезоточивый газ, оружие снято с предохранителей", — говорится в сообщении.

facebook.com/gromov.igor.5 На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией

Участники блокады добавили, что "автобус с титушками не был проверен полицией", он уехал в неизвестном направлении.

В свою очередь нардеп Семен Семенченко у себя на странице Facebook пишет, что автобусов было несколько.

"В шести автобусах обнаружены титушки, и в одном вперемешку женщины и мужчины. На вопрос "Зачем вы ехали к нам?", все прятали лица. (…) Через 10 минут после блокирования автобусов с титушками, у которых было замечено оружие, появился спецназ Нацполиции во главе с генералом Аброськиным", — сообщил он.

https://www.facebook.com/gromov.igor.5 На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией

Ранее бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск-Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В минувший четверг они заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут в Донецкой области. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.

Смотрите также: Железнодорожная блокада ЛДНР в цифрах

С января 2015 года по решению украинских властей в Донбассе введен пропускной режим. Запрещен ввоз на неподконтрольные Киеву территории продуктов и медикаментов. Наблюдатели ОБСЕ ранее заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, призывали Киев снять ее.