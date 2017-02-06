Блокада Донбасса. Профсоюз обратился с письмом к Порошенко и Гройсману

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Блокирование железнодорожного сообщения с Донбассом негативно скажется на экономике Украины, говорится в письме руководства профсоюза горняков и металлургов в адрес президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и председателя Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Ранее бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск-Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В минувший четверг они заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут в Донецкой области. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.

"Блокирование, направленное на прекращение сотрудничества с неконтролируемой территорией, в первую очередь, негативно скажется на экономике Украины. Прекращение железнодорожного сообщения с временно неподконтрольными территориями приведет к снижению, а в некоторых случаях и к полной остановке производства на предприятиях горно-металлургического комплекса", — говорится в документе.

В письме отмечается, что предприятия, которые находятся в зоне риска, экспортно ориентированы, а значит сокращение объема производства этих предприятий может привести к ухудшению торгового баланса, девальвации национальной валюты и очередному росту цен. Кроме того, это может привести к потере рынков сбыта, которые быстро будут завоеваны другими поставщиками. В связи с этим профсоюз просит руководство страны предпринять необходимые действия по снятию блокады.

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С января 2015 года по решению украинских властей в Донбассе введен пропускной режим. Запрещен ввоз на неподконтрольные Киеву территории продуктов и медикаментов. Наблюдатели ОБСЕ ранее заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, призывали Киев снять ее.