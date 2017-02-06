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    Кадры с места стычек полиции и участников блокады Донбасса

    Тема:

    Донбасс: блокада и пиар (248)

    (обновлено: )29711
    Участники торговой блокады в Донбассе заявляют о стычках с полицией в районе Бахмута Донецкой области. Народный депутат Семен Семенченко разместил видео разборок.
    facebook.com/dostali.hvatit

    "При попытке задержать автобус с "титушками", которые двигались в сопровождении полиции в сторону редута на Бахмуте, произошло избиение активистов блокады спецназом донецкой полиции под личным командованием начальника полиции Донецкой области Аброськина", — сообщается в понедельник на странице штаба блокады в Facebook.

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    В свою очередь начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook сообщил, что неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу вблизи Бахмута, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другому транспорту. По его словам, полицейские действовали в пределах компетенции, несмотря на оскорбления и угрозы "блокировщиков". "Дорога была разблокирована", — добавил Аброськин.

    На канале отдела коммуникации ГУ НП в Донецкой области размещено видео, где жители Курахово рассказывают о блокировании автобуса:

    В свою очередь нардеп Семен Семенченко выложил другое видео, где пассажиры автобуса прячут свои лица и отказываются общаться:

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