Аброськин объявил о прекращении железнодорожной блокады близ Бахмута

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Новых попыток блокирования движения автомобильного и железнодорожного транспорта не зафиксировано, дороги разблокированы в районе Бахмута Донецкой области, заявил начальник Управления Нацполиции в регионе Вячеслав Аброськин.

Накануне вблизи города Бахмут произошла стычка между представителями Нацполиции и неизвестными в масках, которые попытались заблокировать движение автомобильного транспорта по местной трассе в рамках акции по торговой блокаде неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Позднее движение было восстановлено, а организаторы блокады обвинили полицию в избиении активистов.

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"В настоящее время дороги разблокированы, поезда, насколько мне известно, двигаются", — сказал Аброськин во вторник на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Facebook. По его словам, полиция сейчас занимается расследованием стычки, а оценку законности действий правоохранителей должна дать прокуратура.

Ранее бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В минувший четверг они заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.

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