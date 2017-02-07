наверх
07.02.201718:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.20+ 0.12
  • USD27.26+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Общество

    Аброськин объявил о прекращении железнодорожной блокады близ Бахмута

    Тема:

    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией (255)

    (обновлено: )80742
    По словам главы областной полиции, в настоящее время дороги разблокированы, "поезда двигаются". Полиция занимается расследованием стычки, а оценку законности действий правоохранителей должна дать прокуратура, добавил Аброськин.
    Блокада ж/д сообщения с ЛНР и ДНР. Архивное фото
    facebook.com/shtab.blokady

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Новых попыток блокирования движения автомобильного и железнодорожного транспорта не зафиксировано, дороги разблокированы в районе Бахмута Донецкой области, заявил начальник Управления Нацполиции в регионе Вячеслав Аброськин.

    Накануне вблизи города Бахмут произошла стычка между представителями Нацполиции и неизвестными в масках, которые попытались заблокировать движение автомобильного транспорта по местной трассе в рамках акции по торговой блокаде неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Позднее движение было восстановлено, а организаторы блокады обвинили полицию в избиении активистов.

    Смотрите также: Полиция vs участники торговой блокады Донбасса

    "В настоящее время дороги разблокированы, поезда, насколько мне известно, двигаются", — сказал Аброськин во вторник на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Facebook. По его словам, полиция сейчас занимается расследованием стычки, а оценку законности действий правоохранителей должна дать прокуратура.

    Ранее бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В минувший четверг они заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.

    Смотрите также: Кадры с места стычек полиции и участников блокады Донбасса

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Блокада ж/д сообщения с ЛНР и ДНР. Архивное фото
    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией
    Алексей Якубин
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Зима в Киеве
    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?