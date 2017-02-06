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    Аброськин о стычках под Бахмутом: полиция действовала в пределах компетенции

    Тема:

    Донбасс: блокада и пиар (248)

    (обновлено: )48040
    По словам главы донецкой полиции, неустановленные лица в балаклавах заблокировали проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другому транспорту. Дорога позже была разблокирована.
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    https://www.facebook.com/gromov.igor.5

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу вблизи Бахмута, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другому транспорту.

    "Через так называемую блокаду уже почти приостановила работу Славянская ТЭС, на очереди — Кураховская ТЭС. Если остановка все же произойдет, то немалое количество потребителей останется без тепла в морозы, а рабочие — без работы и средств к существованию", — написал он.

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    По его словам, "полицейские действовали в пределах компетенции", несмотря на оскорбления и угрозы "блокировщиков". "Дорога была разблокирована", — добавил Аброськин. При этом он добавил, что один из участников блокады ударил его.

    facebook.com/gromov.igor.5
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией

    Ранее на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook сообщалось, что между участниками блокирования железнодорожного сообщения с Донбассом и правоохранителями Донецкой области произошел конфликт, в ходе которого спецназ применил силу — "при попытке задержать автобус с титушками, которые двигались в сопровождении полиции в сторону редута на Бахмуте, произошло избиение ветеранов войны за независимость спецназом донецкой полиции под личным командованием начальника полиции Донецкой области Аброськина". В сообщении отмечалось, что спецназ использовал "резиновые дубины и слезоточивый газ, оружие снято с предохранителей".

    Ранее бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск-Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В минувший четверг они заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут в Донецкой области. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.

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