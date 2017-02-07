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    Общество

    Парасюк заявил, что блокирование ж/д путей близ Бахмута продолжается

    (обновлено: )3703
    В данный момент штаб блокады Донбасса планирует, какая следующая железнодорожная ветка будет заблокирована, сообщил внефракционный народный депутат Владимир Парасюк.
    Владимир Парасюк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк заявил, что блокирование железной дороги вблизи города Бахмут в Донецкой области продолжается.

    Ранее начальник управления Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что новых попыток блокирования движения автомобильного и железнодорожного транспорта не зафиксировано.

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    "Блокада продолжается и информационная война против нее тоже. Сейчас распространяется информация, будто блокада завершилась и все разошлись. Сразу заявляю — это вранье. Мы не только продолжаем стоять, штаб блокады сейчас планирует, какая следующая железнодорожная ветка будет заблокирована", — написал депутат на странице в Facebook.

    Накануне вблизи города Бахмут произошла стычка между представителями Нацполиции и неизвестными в масках, которые попытались заблокировать движение автомобильного транспорта по местной трассе в рамках акции по торговой блокаде неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Позднее движение было восстановлено, а организаторы блокады обвинили полицию в избиении активистов.

    Смотрите также: Полиция vs участники торговой блокады Донбасса

    Ранее бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В минувший четверг они заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.

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