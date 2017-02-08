К блокаде ЛДНР примкнули бойцы ВСУ - Семенченко

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Семен Семенченко сообщил, что 30 бойцов Вооруженных сил Украины взяли отпуск и решили присоединиться к участникам блокады торговли с самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

"30 бойцов ВСУ взяли отпуск и решили провести его со своими боевыми товарищами на редуте Штаба блокады торговли с оккупантами", — написал он на своей странице в Facebook.

В видеокомментарии, размещенном в соцсети, он добавил, что действующие военнослужащие приехали "поддержать своих боевых побратимов" в законном порядке, потому что "не хотят, чтобы их избивала полиция".

"То, что распространили вчера о якобы прекращении блокады, — это неправда. Это только происходит в виртуальной реальности в голове у полицейских чиновников", — добавил Семенченко.

В начале февраля бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Позже они перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.

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Днем 6 февраля возле Бахмута произошла стычка между представителями Нацполиции и участниками блокады. Последние обвинили полицию в избиении, в правоохранительных органах заявили, что действовали "в рамках компетенции".

Накануне руководитель Управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин объявил об окончании блокады. Позже ее участники опровергли данную информацию.