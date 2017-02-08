наверх
08.02.201712:21
Курсы валют НБУ
  • EUR28.86- 0.35
  • USD27.03- 0.23
Рубрики
Ещё
    Общество

    К блокаде ЛДНР примкнули бойцы ВСУ - Семенченко

    Тема:

    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией (258)

    (обновлено: )23010
    По данным народного депутата, блокирование торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса продолжается. Информация, озвученная полицией о прекращении акции, - "неправда".
    Блокада ж/д сообщения с ЛНР и ДНР
    Анатолий Виногродский/Facebook

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Семен Семенченко сообщил, что 30 бойцов Вооруженных сил Украины взяли отпуск и решили присоединиться к участникам блокады торговли с самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

    "30 бойцов ВСУ взяли отпуск и решили провести его со своими боевыми товарищами на редуте Штаба блокады торговли с оккупантами", — написал он на своей странице в Facebook.

    Железнодорожная блокада ЛДНР в цифрах. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Железнодорожная блокада ЛДНР в цифрах

    В видеокомментарии, размещенном в соцсети, он добавил, что действующие военнослужащие приехали "поддержать своих боевых побратимов" в законном порядке, потому что "не хотят, чтобы их избивала полиция".

    "То, что распространили вчера о якобы прекращении блокады, — это неправда. Это только происходит в виртуальной реальности в голове у полицейских чиновников", — добавил Семенченко.

    В начале февраля бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Позже они перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.

    Смотрите также: Полиция vs участники торговой блокады Донбасса

    Днем 6 февраля возле Бахмута произошла стычка между представителями Нацполиции и участниками блокады. Последние обвинили полицию в избиении, в правоохранительных органах заявили, что действовали "в рамках компетенции".

    Накануне руководитель Управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин объявил об окончании блокады. Позже ее участники опровергли данную информацию.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) с позывным "Гиви" (в центре)
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Памятник Бандере
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Блокада ж/д сообщения с ЛНР и ДНР
    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?