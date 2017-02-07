Блокада Донбасса: будет логичнее перекрыть финансирование – эксперт

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Так называемую блокаду Донбасса, в которой принимали участие депутаты "Самопомочи", в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

"Нет однозначной точки зрения, так как все прекрасно понимают, что в реальности заблокировать они там ничего не смогут, привлекают, в первую очередь, внимание к своей политической силе, а в целом, стратегически, нужно понимать, что если Украина завозит туда большое количество средств, речь идет о тех же пенсиях, то было бы более логично перекрыть финансирование. Потому что не бесплатно же туда завозятся определенные товары и вывозятся оттуда не бесплатно, идет в этом плане торговля", — заявил Гончарук.

Парламентская фракция "Самопомич" призывает Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности провести специальное заседание для рассмотрения эпизода, связанного с разблокированием правоохранителями дороги в Донецкой области, которую ранее заблокировали активисты. Как известно, 6 февраля полицейские Донецкой области разблокировали автодорогу вблизи города Часов Яр, которую около 16:00 того же дня заблокировали неустановленные лица в балаклавах.