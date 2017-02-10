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    Общество

    Директор Авдеевского коксохима считает беззаконием блокаду Донбасса

    Тема:

    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией (265)

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    По словам директора Авдеевского коксохимического завода Мусы Магомедова, инициаторы блокирования железной дороги в Донбассе когда-нибудь поймут – "во имя будущего нужно строить, а не разрушать".
    Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов
    donbass.ua

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украины. Блокирование железнодорожных сообщений в Донбассе грозит потерей рабочих мест для работников предприятий и усугубит экономическую ситуацию в Украине, считает директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

    "Я скажу коротко – это самоуправство и беззаконие, разрушающее экономику. Скажите, кому выгодно, чтобы украинские заводы останавливались, чтобы люди теряли работу? Я знаю, что такое стоящий завод. Тишина до звона в ушах и никакой надежды на будущее. У тысяч людей. Я приглашаю этих деятелей в Авдеевку, разбирать вместе с нами завалы, доставшиеся нам после обстрелов, пусть сделают наконец что-то полезное. Очень надеюсь, что инициаторы этих событий когда-нибудь поймут – во имя будущего нужно строить, а не разрушать", – написал Магомедов на своей странице в Facebook.

    В начале февраля бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Позже они перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.

    Смотрите также: Полиция vs участники торговой блокады Донбасса

    Днем 6 февраля возле Бахмута произошла стычка между представителями Нацполиции и участниками блокады. Последние обвинили полицию в избиении, в правоохранительных органах заявили, что действовали "в рамках компетенции".

    Накануне руководитель Управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин объявил об окончании блокады. Позже ее участники опровергли данную информацию.

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