Донбасс: торговая блокада или возврат территорий?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Законопроект о временно оккупированной территории Донбасса, авторства вице-спикера Оксаны Сыроид, рассмотрел парламентский комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления и принял решение доработать его.

В законопроекте, в частности, предлагается определить Россию страной-оккупантом, указывается дата начала оккупации, прописываются границы оккупированных территорий и прописано введение ограничений на перемещение товаров и людей в связи с оккупацией.

Этот законопроект в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Николай Спиридонов.

Почему именно сейчас "Самопомич" вновь пытается актуализировать вопрос признания отдельных районов Донецкой и Луганской областей оккупированными территориями?

— Сейчас представители партии "Самопомощь", депутаты от "Самопомощи" активно занимаются блокадой Донбасса. И видимо, наедятся заработать на этом определенные политические, электоральные очки. Сейчас действительно эта тема очень сильно активизирована.

Будет давление на Украину усиливаться, если все-таки украинская власть не захочет идти на выполнение политических пунктов "минска" без гарантии, что вопросы, связанные с безопасностью, будут выполнены?

— Да, давление на Украину уже усиливается. Это вполне ясно видно. Но, с другой стороны, если говорить уже о законопроекте, который презентовала Оксана Сыроид, то к нему возникает сразу очень много вопросов. Во-первых, у Украины с Россией есть действующий договор о дружбе и партнерстве 1997 года, и, соответственно, перед тем, как признавать Россию агрессором и т.д., с юридической точки зрения надо бы для начала денонсировать договор о дружбе и партнерстве. Потому что трудно одновременно быть другом, партнером и агрессором. С юридической точки зрения это безграмотно. Потом, она говорила о презумпции виновности учителей. Что если учитель работал на этой территории, то он, соответственно, виноват автоматически. То есть это определенная люстрация учителей. Мне это представляется достаточно дико, потому что уже ладно, если высоких чиновников люстрируют, но уже учителей по самому факту, что они преподавали, запрещать им работать дальше, то, в принципе, в правовом государстве такого быть не может. И сама идея блокировать Донбасс мне кажется деструктивной, потому что, если мы считаем эти территории своими, если мы говорим о возвращении Донбасса в состав Украины, то при этом блокировать торговлю с Донбассом – это означает, что туда более плотно будет заходить Россия. И это отдаляет процесс возвращения Донбасса.

Если возвращаться к тезису по поводу запрета на дальнейшую работу в украинских школах учителям, которые сегодня работают в Донецке и в Луганске, следуя такой логике, должны запретить дальнейшую работу всем людям, которые сейчас сотрудничают с псевдогосударственными структурами ДНР, ЛНР? facebook.com/gromov.igor.5 Блокада Донбасса – обострение: попытка разгона, пощечина, угрозы Парасюка

— Тогда возникает вопрос, а что делать со всеми этими людьми? В тюрьму их садить? Или им дотацию давать государственную? Обычный средний человек, как правило, не может препятствовать государственной машине или даже псевдогосударственной машине. И вот что делать этим учителям? Почему они преступники только по самому факту, что они преподают в школе? Я допускаю, что если будет доказано, что учитель, допустим, рьяно пропагандировал новосозданные республики, был рьяным пропагандистом так называемых ДНР, ЛНР, тогда, может быть, можно его каким-то образом ограничить. Но если учитель просто находился на своей должности, то никакого состава преступления в этом нет. И во всех правовых государствах есть презумпция невиновности, а не презумпция виноватости.

То есть каждый случай нужно рассматривать отдельно?

— Я думаю, что по большому счету 90-95% учителей нужно оставить. Рьяными пропагандистами могут быть, может быть, пять, может быть 10% учителей, как максимум. Поэтому в определенных отдельных случаях есть учителя, которые, возможно, должны быть устранены. Но не может быть такой ситуации, когда они должна быть отстранены все.

Какие могут быть последствия от принятия законопроекта о временно оккупированной территории Украины, в эфире "ГС" спрогнозировал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

Ваше ставлення до такого документа, який представляє Оксана Сироїд, про визнання окремих районів Донецької та Луганської областей окупованими територіями. Як це може позначитися на ситуації на Донбасі?

— Ставлення вкрай негативне. Вчора було засідання урядового комітету, присвячене розгляду цього законопроекту. Оцінку, фактично, всі дали вкрай негативну як з юридичної якості підготовки, так і з концептуального підходу. Тому рішення було прийнято про створення великої робочої групи у складі представників уряду, експертів і неурядових громадських організацій, і вже ця робоча група буде розглядати подальшу долю цього законопроекту.

Така ізоляція наблизить повернення Донбасу до України чи навпаки віддалить? Facebook Юрия Зубара Пощечина Аброськину от участника блокады Донбасса

— Щоб називати речі своїми іменами, це абсолютно сепаратистський закон, який просто відрізає від України частину її території.

Оксана Сироїд також говорила про те, що ВР має відправити у відставку Черниша. Як ви вважаєте, це можливо взагалі?

— Я вважаю, що у ВР вистачить здорового глузду цього не робити.

Чому Оксана Сироїд таким чином виступає проти Черниша?

— Позиція об’єднання "Самопоміч" принципова. Вони вже давно виступають за те, щоб відрізати гангрену, як вони називають Донбас, і перестати взагалі думати про це питання. Це позиція пов'язана з так званою Галицькою Народною Республікою. Чим вона відрізняється від ЛНР чи від ДНР, для мене особисто не зрозуміло. Це все сепаратисти.

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Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.