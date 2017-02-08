Подлежит разгону! Блокада Донбасса закончилась столкновениями

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Блокада железнодорожных путей на границе с ДНР окончилась. Но в последние дни пребывания в Донбассе ветеранов АТО и примкнувшим к ним, которые выступали против торговли с самопровозглашенными республиками, пошумели.

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Стоять на железнодорожных путях показалось мало, они заблокировали автодороги. Вмешаться пришлось полиции, что вызвало сопротивление и бурю недовольства, так как некоторых активистов пришлось разгонять дубинками. Несмотря на то, что прокуратура открыла в отношении участников блокады уголовное производство по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса (Блокирование транспортных коммуникаций) не факт, что кого-то накажут.

Дорожный контроль

25 января ветераны АТО, среди которых были народные депутаты Семен Семенченко, Тарас Пастух и Владимир Парасюк, заблокировали ветку железной дороги Луганск – Лисичанск — Попасная на участке Горское — Золотое для пресечения торговли с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей. Участники акции заявили, что эти меры направлены, в том числе, на освобождение заложников террористических формирований. 2 февраля около 50 человек с помощью автомобилей перекрыли железнодорожные переезд в Бахмуте Донецкой области. Кстати, через так называемую блокаду уже почти приостановила работу Славянская ТЭС, на очереди — Кураховская ТЭС. Но этого показалось мало, охранять один пустой состав активистам показалось мало и они перешли на автодороги.

"6 февраля, около 16 часов вблизи города Часов Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другому транспорту. Заблокировали один из путей, через который осуществляется жизнеобеспечения региона, движутся аварийные службы. За несколько десятков километров идет война и из-за произвола "блокировщиков", потому что они так захотели, должны были стать "Скорые", а по этой дороге идут машины с ранеными бойцами. Цена одной минуты задержки на заблокированной дороге было бы чью-то жизнь. Моя задача, как руководителя полиции, было разблокировать дорогу и восстановить движение транспорта", — сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Как утверждает главный полицейский области, полицейские действовали в пределах компетенции, несмотря на оскорбления и угрозы со стороны блокировщиков. Дорога была разблокирована.

"Мы живем в правовом государстве и никому не дано право блокировать дороги, как думается некоторым народным деятелям, ни сегодня, ни завтра. Dura lex sed lex — закон жесток, но он закон", — подчеркнул Аброськин.

Закон не писан

Но среди активных блокировщиков автодороги был замечен и Семен Семенченко, который больше всех был возмущен тем, что полиция оттесняет с дороги Бахмут-Константиновка вооруженных деревянными палками его подручных. При этом, тех, кто не подчиняется, еще и бьет дубинками и "травит слезоточивым газом". Нардепы потребовали от профильного комитета ВР создать специальную комиссию по расследования инцидента — силового разгона полицией ветеранов АТО заблокировавших автодорогу.

В настоящее время, подчеркнул Аброськин, движение в Донецкой области возобновлено.

"Дороги разблокированы, поезда двигаются, какой-либо информации от Донецкой залізници нет. В случае дестабилизации ситуации полиция будет применять адекватные и законные меры. Придет время, когда люди, которые дестабилизируют, они ответят. Сегодня вы — народный депутат. А завтра — нет", - добавил Аброськин.

По мнению адвоката Ивана Либермана, открытие уголовного производства в отношении участников блокады еще не означает, что они понесут наказание.

"Привлечь уголовной ответственности конкретных людей возможно, но они не понесут наказание в местах лишения свободы. Эта часть статьи относится к легким по тяжести преступлениям. Если учитывать смягчающие обстоятельства, а у каждого они есть, в том числе участие в АТО, боевые награды, семейное положение, положительные характеристики и так далее, а особенно то, что он дескать действовал в интересах Украины, если его даже и привлекут к уголовной ответственности, это не значит, что дадут реальный срок. Скорее всего оштрафуют или дадут условно. По сути, их только припугнули уголовным делом, не более", — отмечает адвокат Иван Либерман.

К тому же, в стране еще не было прецедента, когда бы участника АТО, публично приговорили к отбыванию срока за блокирование дорог или подобные мероприятия. Да и на их защиту тут же встают народные депутаты. Поэтому, некоторой категории граждан сегодня разрешено приступать закон и делать все, что заблагорассудится. Для кого-то закон и делать все, что заблагорассудится. Для кого-то закон не писан.