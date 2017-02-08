Семенченко: в Донбассе готовится саботаж с целью прекращения блокады

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от фракции "Самопомощь" Семен Семенченко заявил, что на неподконтрольной Киеву территории готовится "масштабный саботаж" с целью прекращения блокады.

"Штабу блокады торговли и мне, как народному депутату Украины от патриотов — офицеров СБУ, стало известно о готовящемся акте масштабного саботажа в Луганской и Донецкой области. Цель — уничтожить общественную поддержку блокады торговли, а затем и сам штаб блокады. Для этого создана преступная группа, куда входят должностные лица Славянской и Луганской ТЭС, крупных коммунальных и промышленных предприятий, СБУ, полиции Донецкой области", — написал Семенченко на своей странице в Facebook.

Он утверждает, что сценарий включает в себя организацию техногенной катастрофы в Донецкой и Луганской областях с прекращением теплоподачи, замороженными квартирами и трубами.

"Впоследствии причиной техногенной катастрофы будут объявлены действия штаба блокады и депутатов, поддержавших эти действия, что привело к недостаче угля на ТЭС", — заявил Семенченко. По его словам, штаб блокады торговли в Донбассе имеет собственный план противодействия этому сценарию.

Ранее вблизи города Бахмут Донецкой области произошла стычка между представителями Нацполиции и неизвестными в масках, которые попытались заблокировать движение автомобилей по местной трассе в рамках торговой блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Позднее движение было восстановлено, а организаторы блокады обвинили полицию в избиении радикалов.