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    Общество

    Семенченко: в Донбассе готовится саботаж с целью прекращения блокады

    Тема:

    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией (262)

    (обновлено: )25103
    Семенченко заявил, что ему стало известно о готовящемся акте масштабного саботажа в Луганской и Донецкой области. По его словам, цель акции - уничтожить общественную поддержку блокады торговли, а затем и сам штаб блокады.
    Семен Семенченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от фракции "Самопомощь" Семен Семенченко заявил, что на неподконтрольной Киеву территории готовится "масштабный саботаж" с целью прекращения блокады.

    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    https://www.facebook.com/gromov.igor.5
    Подлежит разгону! Блокада Донбасса закончилась столкновениями

    "Штабу блокады торговли и мне, как народному депутату Украины от патриотов — офицеров СБУ, стало известно о готовящемся акте масштабного саботажа в Луганской и Донецкой области. Цель — уничтожить общественную поддержку блокады торговли, а затем и сам штаб блокады. Для этого создана преступная группа, куда входят должностные лица Славянской и Луганской ТЭС, крупных коммунальных и промышленных предприятий, СБУ, полиции Донецкой области", — написал Семенченко на своей странице в Facebook.

    Он утверждает, что сценарий включает в себя организацию техногенной катастрофы в Донецкой и Луганской областях с прекращением теплоподачи, замороженными квартирами и трубами.

    "Впоследствии причиной техногенной катастрофы будут объявлены действия штаба блокады и депутатов, поддержавших эти действия, что привело к недостаче угля на ТЭС", — заявил Семенченко. По его словам, штаб блокады торговли в Донбассе имеет собственный план противодействия этому сценарию.

    Ранее вблизи города Бахмут Донецкой области произошла стычка между представителями Нацполиции и неизвестными в масках, которые попытались заблокировать движение автомобилей по местной трассе в рамках торговой блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Позднее движение было восстановлено, а организаторы блокады обвинили полицию в избиении радикалов.

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