"Укрзализныця" оценила убытки от блокады в Донбассе в 40 млн грн

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Убытки от блокирования железнодорожных сообщений в Донбассе превысили 40 миллионов гривен, сообщила в четверг пресс-служба компании "Укрзализныця".

Ранее бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В минувший четверг они заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.

"Общие убытки от блокирования движения на двух перегонах превысили 40 миллионов гривен (около 1,5 миллиона долларов)", — сообщила пресс-служба.

В пресс-службе пояснили, что убытки от блокирования парной колеи перегона Курдюмовка-Бахмут уже превысили 1,2 миллиона долларов. А сумма убытков от блокирования перегона Шипилово-Свитланово превысила 300 тысяч долларов.

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Ранее вблизи города Бахмут произошла стычка между представителями Нацполиции и неизвестными в масках, которые попытались заблокировать движение автомобильного транспорта по местной трассе в рамках акции по торговой блокаде неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Позднее движение было восстановлено, а организаторы блокады обвинили полицию в избиении активистов.