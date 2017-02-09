Лещенко оказался еще и драчуном – соцсети обсудили драку в ВР

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В сессионном зале Верховной Рады опять горячо: на этот раз подрались однопартийцы из президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко и Иван Мельничук. Стычка произошла в центральном проходе сессионного зала, в ней также принял участие нардеп от БПП Олег Барна (тот самый Барна, который одарил букетом роз и вынес из-за трибуны экс-премьера Арсения Яценюка). На этот раз Барна заявил, что был миротворцем и только защищался. Во время потасовки Сергею Лещенко разорвали рукав пиджака.

Позже сам Лещенко объяснил, что Мельничук устроил разборки в Раде из-за поста в Facebook о специальном бойкотировании заседаний антикоррупционного комитета некоторыми членами БПП. К тому же Лещенко утверждает, что его коллега по фракции был "не до конца трезвый".

В украинском сегменте соцсетей новая парламентская драка тут же стала топовой темой и получила немало различных комментариев: "БПП все больше становится похожим на Партию регионов. Там бились Левочкин и Шуфрич. Здесь — Мельничук и Лещенко. БПП превращается в парламентских "титушок". "Деградация вошла в норму: Премьера за причинное место, бутылкой в Кужель, стаканом в Саакашвили, ногой прокурору в голову, Ляшко в лоб… и этот список можно продолжать и продолжать", — сокрушаются простые украинцы.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook