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    Аналитика и комментарии

    Лещенко оказался еще и драчуном – соцсети обсудили драку в ВР

    (обновлено: )7410
    В украинском парламенте очередная драка. На этот раз между однопартийцами. Чем закончился "поединок" нардепов Сергея Лещенко и Олега Барны и какова причиной этой схватки – знают в соцсетях. Что же пишут о новой потасовке сами украинцы?
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В сессионном зале Верховной Рады опять горячо: на этот раз подрались однопартийцы из президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко и Иван Мельничук. Стычка произошла в центральном проходе сессионного зала, в ней также принял участие нардеп от БПП Олег Барна (тот самый Барна, который одарил букетом роз и вынес из-за трибуны экс-премьера Арсения Яценюка). На этот раз Барна заявил, что был миротворцем и только защищался. Во время потасовки Сергею Лещенко разорвали рукав пиджака. 

    Позже сам Лещенко объяснил, что Мельничук устроил разборки в Раде из-за поста в Facebook о специальном бойкотировании заседаний антикоррупционного комитета некоторыми членами БПП. К тому же Лещенко утверждает, что  его коллега по фракции был "не до конца трезвый". 

    В украинском сегменте соцсетей новая парламентская драка тут же стала топовой темой и получила немало различных комментариев: "БПП все больше становится похожим на Партию регионов. Там бились Левочкин и Шуфрич. Здесь — Мельничук и Лещенко. БПП превращается в парламентских "титушок". "Деградация вошла в норму: Премьера за причинное место, бутылкой в Кужель, стаканом в Саакашвили, ногой прокурору в голову, Ляшко в лоб… и этот список можно продолжать и продолжать", — сокрушаются простые украинцы. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
      

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