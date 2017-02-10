Драки и дебош - депутаты распоясались. Что делать?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В сессионном зале подрались депутаты Сергей Лещенко и Иван Мельничук. О причинах происшествия рассказал депутат Олег Барна. Он отметил, что во всем виноват Лещенко, который критикует своих коллег в соцсетях.

А генпрокурор Юрий Луценко сообщил о начале уголовного производства по факту хулиганских действий народного депутата из пропрезидентской фракции Алексея Гончаренко у посольства Германии в Киеве. Он написал красной краской на фрагменте Берлинской стены у посольства слово "Nein". Парламентарий заявил, что сделал это в знак протеста против заявления немецкого посла Эрнста Райхеля о возможности проведения выборов на неподконтрольных территориях Донбасса.

Также группа народных депутатов из разных фракций представила Меморандум о намерениях принять Этический кодекс парламентария. Поможет ли это скорректировать поведение парламентариев, в эфире радиостанции "Голос Столицы" спрогнозировала народный депутат фракции "Самопомич", одна из подписантов Меморандума Елена Сотник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Етичний кодекс парламентаря що саме передбачає?

— Це не просто поведінка або якісь правила чемності чи, можливо, якісь принципи поведінки в залі. Він набагато ширший. Такі кодекси є у всіх країнах Європи, в багатьох країнах світу. До нього входять дуже багато речей: конфлікт інтересів, наприклад. Якщо ти маєш зв'язки або опосередковано володієш якимись частками в компаніях, або твої родичі, або знайомі і т.д., і ти дієш в інтересах цих людей, це називається конфліктом інтересів. Це стосується прозорості, тобто декларування власних статків, отримання подарунків і багато інших речей, які у нас називаються дуже часто словом "корупція", але у всьому світі це є все складовою етичних правил поведінки парламентаря. Я б хотіла підкреслити, що ключова історія про етику — це історія про довіру не просто в парламенті, а довіру парламенту і тим людям, які тут знаходяться. Зараз всім відомо, що, напевно, до цього парламенту рівень довіри суспільства чи не найнижчий за історію України, якщо парламентарі просто не схаменуться і не почнуть думати, чому так відбувається, що треба робити, цей парламент може стати ще гіршим, ніж той, який був за часів Януковича.

Як допоможе в цьому цей кодекс?

— Ми вже півроку працюємо над Етичним кодексом, починали з так званих етичних дилем. Нам в цьому допомагає ОБСЄ, вони вже мають практику в інших країнах. Нам дуже часто здається, що багато речей є очевидними і, відповідно, так треба поводитись. Але виходить так, що етичні норми — це норми, про які домовляються в кожній окремій організації або групі соціальній, дуже важливо пройти через це, щоб це було всіма сприйнято. Якщо завтра внесу в парламент цей Етичний кодекс, ні з ким не погоджу, депутати не будуть цього підтримувати, не будуть відчувати, для чого це потрібно, це не буде мати жодного сенсу. Ми почали непростий, можливо, і складний шлях, щоб включити масово депутатів в обговорення, щоб вони сприйняли не тільки що заборонено, ще й сприйняли відповідальність, яка може наступати в зв'язку з цим, тому що не всі речі, які я назвала, підпадають прямо, наприклад, під Кримінальний кодекс. Дуже часто вони є граничними. Наприклад, Великобританія є, напевно, найдавнішою країною цих етичних дилем і справ, у них є для цього спеціальний орган в парламенті. Так от, дуже часто такі речі вирішуються в межах парламенту — і санкції наступають в парламенті.

Які санкції можна застосувати до наших депутатів, які сваряться, б'ються?

— Ви ж розумієте, що сварка і побиття один одного — це не виключна і не єдина проблема. Можна починати від позбавлення права голосувати і бути присутнім на засіданнях, мати право виступу з трибуни. Це дуже важливо для політика, і фактично на сьогоднішній день регламентний комітет, який, в принципі, має деякі інструменти згідно регламенту діючого, міг би починати це робити, але де-факто регламентного комітету не існує. Він не реагує на жодні порушення в залі, він не реагує на кричущі ситуації, жодним чином не застосовує санкції або моменти впливу. Під час бійки модератор, тобто голова ВР, міг би зупинити засідання, припинити це, викликати до себе голів фракцій, викликати депутатів, розібратись в ситуації, доручити регламентному комітету визначити, хто винуватий і, відповідно, накласти якесь покарання на депутатів. Він нічого не робить.

Чому він нічого не робить?

— Це краще запитати у Парубія і виконувача обов'язки голови регламентного комітету пана Пинзеника. Я думаю, що це пов'язано з тим, що вони не усвідомлюють ні тієї картинки, ні тієї загрози, які несуть такі дії для довіри в парламенті.

Хто буде накладати санкції за такі дії?

— Це має робити етична комісія, яка утворюється не виключно з депутатів. Звичайно, там будуть представники фракцій, але вона має містити в собі і сторонніх осіб, які можуть об'єктивно оцінити кожну ситуацію, не перебуваючи всередині цієї ситуації. Механізм утворення цієї комісії ми обговорюємо, але це можна заздалегідь вже сказати, що більшість складу цієї комісії будуть не депутати.

Звучить утопічно.

— По-перше, я дозволю собі не погодитись про утопічність. Будь-які країни світу, коли вибудовували свою демократію, починали з таких речей, напрацьовували. Не все одразу працює, але такі речі просто змінюють людей і ставлення їх до своєї ролі в парламенті. Це не станеться одразу, але якщо цього не починати робити, ніколи парламент не зміниться, ніколи ми не побудуємо зрілу демократію в Україні. А якщо говорити про пана Гончаренка, то це був акт вандалізму очевидний, і він має так і оцінюватись, тому що окрім того, що він народний депутат, він є ще людина, він точно так же підпадає під Кримінальний кодекс і Адміністративний кодекс правопорушень. Відповідно, я вважаю, що правильно, що порушено кримінальне провадження. Необхідно об'єктивно оцінити цю ситуацію і притягати до відповідальності незалежно від того, це нардеп чи медик, інженер, журналіст.

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Ранее политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире ГС заявил, что депутаты обязаны быть примером политической культуры, а не создавать ситуации, которые дискредитируют и парламент, и страну.