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    Драки депутатов в Раде. Нам нужны кардинальные решения - Гальченко

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    По мнению народного депутата Андрея Гальченко, парламентарии, позволяющие себе хулиганские выходки, должны нести такую же ответственность, как и простые граждане.
    Нардеп от фракции Оппозиционный блок Андрей Гальченко
    "Оппозиционный блок"

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Участившиеся в последнее время драки под куполом ВР нужно пресекать на корню, считает нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Андрей Гальченко.

    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    УНИАН
    Лещенко оказался еще и драчуном – соцсети обсудили драку в ВР

    В парламенте в четверг произошла потасовка при участии нардепов Сергея Лещенко, Ивана Мельничука и Олега Барны. После этого ряд народных депутатов призвали Верховную Раду принять Кодекс поведения народного избранника.

    "Любое преступление должно нести за собой наказание. Народный депутат — это такой же человек, как любой другой. С той лишь разницей, что он представляет определенную часть населения, если он "мажоритарщик", или политическую партию. Недопустимо, чтобы в главном законодательном органе страны люди обзывали друг друга последними словами, унижали, нападали с кулаками. Хотите драться? Пожалуйста, идите на боксерский ринг и там выясняйте свои отношения", — отметил Гальченко.

    По его мнению, наказания для депутатов должны быть действенными.

    "Это либо денежные штрафы, либо лишения, вплоть до депутатской неприкосновенности и привлечение человека к уголовной ответственности. Таких нерадивых депутатов можно на месяц отстранить от работы в Верховной Раде, а в случае, если подобные действия повторятся, забирать мандат. А просто грозить депутатам пальчиком можно очень долго, тут никто ни на что не реагирует. Решения должны быть кардинальными", — подытожил нардеп.

    Смотрите также: Драка Лещенко и коллег из БПП в Раде

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