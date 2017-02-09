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    Драка в Киевсовете из-за скандальной стройки на "Героев Днепра"

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    В четверг в кулуарах Киевсовета две группы активистов подрались из-за разногласий в вопросе строительства торгового центра возле станции метро "Героев Днепра".
    Інформаційне агентство "Українські Новини"/youtube

    Активисты, которые выступают против строительства торгового центра на станции метрополитена "Героев Днепра" начала словесную перепалку с активистами, отстаивающими строительство. Далее перепалка переросла в драку.

    Напомним, жители Оболонского района Киева в начале сентября выступили с протестом против строительства ТРЦ над станцией метро "Героев Днепра". Они требуют запрета строительства, поскольку считают его опасным для жизни. В метрополитене, в свою очередь, уверяют, что работы ведутся без нарушений, и застройщик получил все необходимые разрешения.

    Смотрите также — Строительство ТРЦ на "Героев Днепра": массовый протест киевлян

    Тем временем на платформе станции появились внушительные трещины, которые связывают со строительными работами.

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