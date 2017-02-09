Драка в Киевсовете из-за скандальной стройки на "Героев Днепра"

Активисты, которые выступают против строительства торгового центра на станции метрополитена "Героев Днепра" начала словесную перепалку с активистами, отстаивающими строительство. Далее перепалка переросла в драку.

Напомним, жители Оболонского района Киева в начале сентября выступили с протестом против строительства ТРЦ над станцией метро "Героев Днепра". Они требуют запрета строительства, поскольку считают его опасным для жизни. В метрополитене, в свою очередь, уверяют, что работы ведутся без нарушений, и застройщик получил все необходимые разрешения.

Смотрите также — Строительство ТРЦ на "Героев Днепра": массовый протест киевлян

Тем временем на платформе станции появились внушительные трещины, которые связывают со строительными работами.