Драка и антикоррупционный перформанс в Черкасском облсовете

Инцидент произошел во время отчета и.о. директора коммунального предприятия гостиничного комплекса "Днепр" Бориса Лебедцова. Он отказался читать отчет на украинском языке, чем вызвал возмущение депутата Юрия Ботнаря от ВО "Свобода", сообщило местное интернет-издание "ИнфоМИСТ".

"После того, как Лебедцов начал зачитывать отчет на русском языке, он нарвался на критику депутатов от ВО "Свобода". Они требовали, чтобы он говорил на украинском. После слов о том, что на русском ему удобнее общаться, к нему подбежал председатель фракции "свободовцев" в облсовете Юрий Ботнар. Началась потасовка, которая переросла в драку", — сообщает издание.

По его данным, драку между Лебедцовым и Ботнаром разняли присутствующие правоохранители и депутаты.

В то же время один из представителей общественности выстрелил из хлопушки, заряженной игрушечными деньгами, как символом взяточничества.

Накануне спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал парламентариев выступать исключительно на государственном языке — украинском. Он добавил, что при необходимости может организовать депутатам перевод.

Партия "Оппозиционный блок" считает, что требование Парубия создает угрозу раскола страны, и призывает Генпрокуратуру дать оценку этим заявлениям.

В действующем законе содержится норма, в которой прописано, что заседание Рады, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке — украинском, однако выступающий может выступать на "другом языке". Однако накануне спикер Рады внес законопроект, которым предлагает исключить из закона норму о праве выступления в парламенте на любом языке, кроме украинского.

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Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.