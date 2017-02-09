Драка Лещенко и коллег из БПП в Раде

В четверг в Верховной Раде было горячо. Подрались народные депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна и Сергей Лещенко. В драке, которая произошла в центральном проходе сессионного зала, также принял участие нардеп от БПП Иван Мельничук.

Ранее сообщалось, что во время потасовки Сергею Лещенко разорвали рукав пиджака.

Читайте также: Планы на бу… О целеполагании Верховной Рады

"Новый стиль парламентского диалога от депутатов БПП — накинуться на депутата в зале Верховной Рады за пост в фейсбуке. Ноль реакции от руководства Рады. Деградация", — написал на своей странице в Facebook нардеп Алексей Рябчин.

Сам Барна позже заявил, что он защищался.