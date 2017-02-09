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    Фотоленты

    Драка Лещенко и коллег из БПП в Раде

    (обновлено: )26010
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Сергей Лещенко после стычки с Олегом Барной
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    УНИАН
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    УНИАН
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    УНИАН
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко.
    УНИАН
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    УНИАН
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    УНИАН
    Сергей Лещенко после стычки с Олегом Барной
    Сергей Лещенко после стычки с Олегом Барной
    Facebook Алексея Рябчина

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    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко

    В четверг в Верховной Раде было горячо. Подрались народные депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна и Сергей Лещенко. В драке, которая произошла в центральном проходе сессионного зала, также принял участие нардеп от БПП Иван Мельничук.

    Ранее сообщалось, что во время потасовки Сергею Лещенко разорвали рукав пиджака.

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    "Новый стиль парламентского диалога от депутатов БПП — накинуться на депутата в зале Верховной Рады за пост в фейсбуке. Ноль реакции от руководства Рады. Деградация", — написал на своей странице в Facebook нардеп Алексей Рябчин.

    Сам Барна позже заявил, что он защищался.

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