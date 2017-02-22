Будущий священник по приглашению Шварцнеггера поедет в США

Центр информации Украинской православной церкви

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Чемпион мира по гиревому спорту, будущий священник Николай Ткачук, который выступит на международном спортивном фестивале "Арнольд Классик" в начале марта в городе Колумбус, штат Огайо (США), подарит Арнольду Шварцнеггеру икону святого Николая Чудотворца, сообщает Центр информации Украинской православной церкви.

"Я буду представлять сборную Украины на самом известном массовом спортивном мероприятии в мире. Во время встречи с Арнольдом Шварцнеггером хочу подарить ему икону святого Николая Чудотворца. Почему именно эту икону? Это мой небесный покровитель и это угодник Божий, который помогает всем людям, и которого почитают не только православные христиане, но и люди других конфессий", – рассказал спортсмен во время встречи с предстоятелем УПЦ Митрополитом Онуфрием в его резиденции в Киево-Печерской лавре.

Ткачук будет выступать на международном турнире с двумя гирями по 32 кг каждая. Их надо будет поднимать максимальное количество раз в течение 10 минут.

"Это требует большого терпения, потому что гири не из легких и их нужно поднимать как можно быстрее. На таких соревнованиях всегда бывает трудно, но если человек верующий, то ему гораздо легче преодолевать всевозможные препятствия", – подчеркнул Ткачук.

Центр информации Украинской православной церкви Николай Ткачук

Во время беседы с предстоятелем спортсмен взял благословение на участие в соревнованиях.

Ткачук – член национальной сборной Украины по гиревому спорту, многократный чемпион мира и Украины. Учится на заочном отделении Киевской духовной семинарии. Николай Ткачук будет выступать на международном спортивном фестивале "Арнольд Классик" при поддержке Фонда предстоятеля Украинской православной церкви.

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