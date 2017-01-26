СБУ провела обыск у священника, организовавшего Крестный ход

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины в среду провела обыск в доме ровенского священника, который организовывал Всеукраинский крестный ход УПЦ в 2016 году. Об этом в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщил глава юридического отдела УПЦ, протоиерей Александр Бахов.

"Ну что, началось? СБУ провела обыск в доме священника Ровенской епархии благодаря которому, несмотря на провокации и угрозы, Всеукраинский крестный ход смог дойти из Почаева в Киев. Я еще тогда подумал: "Ему этого не простят!", — написал Бахов.

УПЦ (МП) Протоиерей Виктор Земляной

По его словам, этот священник отстоял и предотвратил ряд захватов храмов УПЦ в Ровенской области.

Как отмечает "Союз православных журналистов", обыск в этот день провели у священника Виктора Земляного. По данным СПЖ, ответственный за урегулирование межконфессиональных конфликтов Ровенской епархии УПЦ, Земляной вел западную колонну Крестного хода – из Почаевской лавры.